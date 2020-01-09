Кокос вместо вагины - а вы знаете об этом новом тренде в сексе?

Использование кокоса вместо вагины - этот новый секс-тренд, называющийся на английском coco-nutting, обещает мужчинам помочь в достижении удовольствия в одиночку. Эротические эксперименты с едой - не новое явление, пишет австрийское издание Kurier.

"В толстой скорлупе кокоса делается отверстие, внутрь добавляется масло - и так кокос превращается в отраду для одиноких мужских сердец. Слишком дико, чтобы быть правдой? Совсем нет. И это не новое явление: о кокосовых наездниках СМИ писали уже в 2017 году", - говорится в статье.

"Говорят, что с едой не играют - но кого это волнует? Как минимум после выхода "Доклада о школьницах" (сериала с эротическими сценами - Прим. ред.) мы знаем, что огурцы и бананы можно использовать в качестве фаллоимитатора. Подобное можно найти и в литературе, например, если почитать роман Филипа Рота "Болезнь портного", где мужчина рассказывает "своему святейшеству": "Кажется, я уже признавался вам в том, что как-то раз трахнул купленный мною в мясной лавке кусок печенки прямо по дороге на урок бар-мицвы - спрятавшись за афишную тумбу. (...)Вот. Теперь вы знаете о самом скверном из всех совершенных мною поступков. Я трахнул свой собственный обед".

"Насколько действительно распространен "фуд-секс", можно хорошо увидеть в интернете. Там можно обнаружить множество советов о том, как использовать продукты питания - для секса с самим собой, а также для секса вдвоем. Конечно, большинство советов безобидны и предлагают использовать, например, взбитые сливки и шоколад - чтобы намазывать их или слизывать".

В качестве альтернативы кокосу мужчинам предлагается также дыня: "Медовая дыня очень мягкая внутри и дает отличные ощущения. Сначала ее нужно разогреть в микроволновке до температуры тела, вырезать отверстие в кожуре - и самодельная замена вагине готова".

"Мужчины якобы использовали для таких целей даже миску с пастой, для этого на одном из сайтов с советами можно даже найти конкретную инструкцию: "Отварить макароны обычным способом, дать немного остыть, накрыть миску пленкой, сделать отверстие - и вперед". И, конечно, используется и тесто. По крайней мере после фильма "Американский пирог" стало ясно, что с яблочным пирогом можно делать все что угодно. Два года назад на сайте вопросов Gute-Frage-Net один мужчина искал совет: "Я хотел это попробовать, но у меня не совсем получилось. Пирог был слишком плоским и не достаточно упругим, чтобы в него можно было вставить пенис, он постоянно соскальзывал. Кто-нибудь может что-то посоветовать?". Один анонимный пользователь ответил: "Оставь это. Во-первых, это бесполезная трата продуктов и, во-вторых, есть опасность получить ожог, если пирог не до конца остыл. Просто купи себе искусственную вагину на Amazon". Аноним был прав", - заключает Kurier.