Отделение Меган и Гарри: ярость представителей королевской власти

"(...) Это уже получило название Megxit ("Мегзит" - по аналогии с "Брекзитом" - Прим. ред). В среду вечером Гарри и Меган опубликовали личное сообщение, в котором объявили, что хотят отступить от своей нынешней роли в королевской семье. "Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву",- передает Le Figaro.

"А в заключении сообщения говорится, что супруги, тем не менее, продолжат активно сотрудничать со всеми членами королевской семьи, включая принца Чарльза и принца Уильяма, однако в означенной семье это привело к эффекту разорвавшейся бомбы, поскольку герцог и герцогиня Сассекские никого не поставили в известность о своем решении", - говорится в публикации.

"(...) Как сообщает один королевский источник изданию Daily Mail, Елизавета II была "крайне разочарована". Другой источник, близкий к королевской власти, добавляет, что члены королевской семьи "шокированы, опечалены и нескрываемо разъярены" действиями этой пары. Все источники, опрошенные британской ежедневной газетой, сходятся во мнении, что супруги "никогда не советовались относительно этого резкого решения" с королевой и ее окружением".

"Люди сделали для них все возможное. У них была такая свадьба, как они хотели, такой дом, как они хотели, такой офис, как они хотели, столько денег, сколько они хотели, все это они получили при поддержке своей семьи. Чего они еще хотели?" - возмущенно говорит один сотрудник офиса Меган и Гарри, уточняя, что их решение, вероятно, было принято совсем недавно, во время их пребывания в Канаде.