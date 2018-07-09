Эксперт: "Для меня это допинг!"

До и во время своих выступлений на ЧМ-2018 российские футболисты нюхали ватку, смоченную в растворе аммиака. Журналисты немецкого издания Bild Марк Шмидт и Томас Зульцер поговорили с директором нюрнбергского института биомедицинских и фармацевтических исследований Фритцем Зёргелем о том, зачем россияне вдыхают пары сильно пахнущего и удушающего газа.

"Аммиак оказывает ободряющее действие, с помощью него снижают усталость и повышают работоспособность, - рассказал эксперт. - Он действует быстрее никотина или кофеина, потому что попадает напрямую в легкие. Если все это суммировать, то так определяется допинг. На мой взгляд, такое должно быть запрещено".

По мнению эксперта, речь идет о комбинированном допинге: "В целом ситуация снова показывает, что в футболе пробуют все, что хоть как-то действует и не запрещено. При этом каждый знает, что комбинация из снюса (никотина. - Прим. Bild) и кофеина в сочетании с чем-то вроде аммиака имеет минимум такое же действие, как и запрещенная стимуляция".

То, что на ЧМ внимание привлекли именно российские футболисты, Зёдлера не удивляет. "Россия специализируется на применении мало известных на Западе методов и веществ со времен СССР", - заявил собеседник издания.

"Известно, что госорганы, спецслужбы и спорт тесно взаимодействуют. В частности, космонавтика сделала необходимой разработку медикаментов, которые помогали бы космонавтам справляться с особыми условиями. Позднее эти медикаменты перекочевали в спорт", - полагает Зёдлер.

Эксперт напомнил, что в России была система государственного допинга. "Старая гвардия все еще здесь, и она объяснила своим преемникам что к чему", - заявил Зёдлер, отметив, что выявленный на Олимпийских играх в Пхенчхане случай употребления мельдония показывает, что Россия не страшится использовать допинг на крупных мероприятиях.

Объяснения российских футбольных функционеров по поводу использования футболистами ватки с аммиаком эксперт считает смешными и "старомодными".