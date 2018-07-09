Трамп, Путин и права человека: США не могут закрыть глаза на нарушения Москвы на саммите на следующей неделе

"Когда президент Трамп и российский президент Владимир Путин встретятся в Хельсинки, Финляндия, 16 июля, им будет что обсудить - включая российскую аннексию Крыма, поддержку сепаратистов на Восточной Украине, вмешательство в гражданскую войну в Сирии и в наши президентские выборы 2016 года. Есть и еще один пункт, который должен стоять на повестке дня саммита - нарушения прав человека в России", - пишет бывший заместитель директора ФБР по расследованиям Оливер "Бак" Ревелл* в статье, опубликованной Fox News.

"Более года назад я написал статью для Fox News о тяжелом положении Алексея Пичугина, политического заключенного с самым длительным в России сроком, который является пешкой в жестокой борьбе Путина за установление неограниченной власти в России", - напоминает он.

Как писал тогда Ревелл: "Разрушенная жизнь Пичугина за прошедшие 14 (сейчас 15) лет - это трагедия, которая стала слишком обыденной в путинской России. Пугающий урок заключается в том, что необязательно быть политическим противником Путина, чтобы ощутить на себе его гнев. Достаточно быть связанным с предполагаемым врагом президента или считаться кем-то, через кого Путин может кому-то отомстить, или наказать кого-то, или сделать примером для других. История Пичугина позволяет взглянуть на истинную природу российского президента и тяжелые условия свободы и соблюдения законности в России, которую, как и Пичугина, Путин держит в ежовых рукавицах".

И по-прежнему, как и 150 других российских заключенных, сидящих по политическим и религиозным мотивам, выявленных Госдепартаментом США, Пичугин сидит в камере, в печально известной колонии "Черный дельфин", говорится в статье. И это несмотря на тот факт, что Пичугин был признан политическим заключенным правозащитным центром "Мемориал", Фондом Лантоса за права человека и правосудие и Центром прав человека Рауля Валленберга, отмечает автор.

"В мае российский правозащитник и жертва путинского отравления Владимир Кара-Мурза подал прошение в британский парламент с призывом ввести Акт Магнитского, закон, основанный на американском статуте, целью которого является сдерживание Путина путем отказа в визах и доступе к западным рынкам пособникам Путина, которые осуществляют нарушения прав человека", - говорится в статье.

Кара-Мурза особенно отметил тяжелое положение Пичугина, помимо других, кого Путин попытался заставить замолчать и наказать - не за то, что они сделали, а за то, кем они являются, с кем они связаны и каковы их убеждения.

"За 36 лет службы Соединенным Штатам - сначала в качестве летчика морской пехоты, затем либо на оперативной, либо на командной позиции в ФБР - я посвятил свою жизнь сохранению демократии и правопорядка. По этой причине для меня неприемлемо видеть, как администрация Путина попирает закон и права человека в России", - пишет автор.

"Должно быть сделано большее - и не только ради Пичугина, который является отнюдь не единственной жертвой Путина", - говорится в статье.

"Таким образом, пока президенты Трамп и Путин готовятся к историческому саммиту, наши президенты могут сделать большее", - полагает Ревелл.

"Мы можем начать с того, что перестанем притворяться, будто Россия - просто еще одна страна в сообществе наций. И мы должны расширить санкции, предусмотренные американским Актом Магнитского - на тюремщиков и судей, полицию и прокуратуру - ответственных за такие дела, как в случае с Пичугиным", - считает он.

"Только такие ограничения на блага западных рынков и участие в содружестве наций привлекут внимание Путина", - пишет Ревелл.

"Мы должны атаковать российскую клептократию, ударив по ее кошельку, затруднив для тех, кто поддерживает и осуществляет путинские нарушения, перевод денег в западные банки, помещение детей в элитные школы Нью-Йорка и Лондона и приобретение домов и особняков в самых преуспевающих городах и прекрасных курортах мира", - предлагает он.

"Нашей целью должно быть освобождение не только Алексея Пичугина и 150 человек в списке Госдепартамента, но также возвращение в Россию прав человека и достоинства. Только это избавит свободу от ежовых рукавиц Путина и сделает грядущий саммит воистину поворотным моментом мировых событий", - заключает автор.

*Оливер "Бак" Ревелл - бывший заместитель директора ФБР по расследованиям