9 июля 2018 г. Саймон Купер | Financial Times Почему этот чемпионат мира больше, чем Путин Журналист Financial Times Саймон Купер рассказывает, как летел с очередного матча ЧМ в компании двух российских полицейских и разговорился с одним из них - Сергеем, который занял его "козырное место у окна". Женщина-полицейский, сидевшая по другую сторону от Купера, в какой-то момент заснула, положив голову ему на плечо, сообщает автор. "Задремывая, я думал: не соблазняют ли меня российские спецслужбы? Этот чемпионат мира - не пропагандистский ли шедевр Путина? Не покрываю ли я берлинскую Олимпиаду 1936 года?" - признается журналист. "И все же российский чемпионат мира - не повторение Берлина. Во-первых, Путин не так злонамерен и амбициозен, как Гитлер. Во-вторых, он величина, гораздо лучше известная, чем нацизм в 1936 году", - говорится в статье. "Крайне важно также то, что война изменилась. В дни Гитлера для участия в ней требовалось мобилизовать целые страны. Чтобы драться с ним, Великобритании и Франции пришлось поставить миллионы людей под ружье. Избиратели согласились бы на это, только если бы верили, что Гитлер - угроза. Дружелюбные берлинские Игры помогли усыпить бдительность будущих врагов Гитлера. Но сегодня войны ведутся с помощью хакеров, беспилотников и маленьких групп наемников. Операция Путина, имеющая целью очаровать футбольных болельщиков, никак не повлияет на западных творцов политики", - указывает Купер. "Надеюсь, я бы не стал покрывать берлинские Игры. И все же я почти не испытываю неловкости в связи с тем, что пишу об этом ЧМ, который (как и сама Россия) больше, чем Путин. Я могу писать о гениальном французском форварде Килиане Мбаппе, воодушевляя все человечество, так как знаю, что FT пишет и о взяточничестве российской элиты, и о жестоком отношении Путина к представителям ЛГБТ", - говорится в статье. В самолете Саймон и Сергей по строчке читали стихотворение Пушкина "Я вас любил". "Любовь угасла не совсем" - это о моем отношении к России, - признается журналист. - Присутствуя здесь на чемпионате, я вспоминаю, что изначально привлекло меня в Россию. Это ее великолепное наследие войны и мира, и жизни, и судьбы, увлекательные разговоры, и испытанное мною после падения коммунизма чувство, что наши бывшие враги очень похожи на нас". "Когда наш самолет приземлился, полицейские аплодировали, и Сергей фотографировал через иллюминатор. Я написал в своем телефоне: "Желаю вам хорошей жизни", и мы попрощались. Я за Россию, просто не за Путина", - резюмирует Купер. Источник: Financial Times