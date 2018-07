9 июля 2018 г. Пол Льюис | The Guardian "Я был в шоке от того, как это просто": психолог утверждает, что гомосексуализм можно определить по лицу Журналист The Guardian Пол Льюис побеседовал с психологом Михаилом Козинским, который утверждает, что искусственный интеллект способен выявить сексуальную ориентацию человека. В прошлом году 14 июля Дмитрий Медведев и несколько членов его кабинета собрались в офисном здании на окраине Москвы. На сцену вышел Михаил Козинский, которого доставили из центра города на вертолете, чтобы он представил свое исследование. "Там был Лавров в первом ряду, - вспоминает Козинский. - Ну знаете, тот, кто начинает войны и захватывает страны". Козинский, 36-летний доцент кафедры организационного поведения в Стэнфорде, был польщен. "Эти ребята меня поразили как одни из самых компетентных и хорошо осведомленных групп, - рассказал он Полу Льюису. - Они проделали домашнюю работу. Мои материалы они прочитали". Пять лет назад Козинский, будучи магистрантом Кембриджа, показал, что даже безобидная активность на Facebook может раскрывать черты личности. Это открытие впоследствии использовала фирма Cambridge Analytica, которая помогла Дональду Трампу попасть в Белый дом, говорится в статье. "Этого было бы уже достаточно, чтобы Козинский заинтересовал российских министров. Но его аудитория была бы заинтригована также его работой об использовании искусственного интеллекта для выявления психологических особенностей. Спустя несколько недель после поездки в Москву Козинский опубликовал спорное исследование, в котором показал, как алгоритмы анализа лица могут отличать фотографии геев от снимков гетеросексуалов", - пишет издание. Козинский также полагает, что эта технология может фиксировать эмоции, IQ и предрасположенность к совершению определенных преступлений. Он использовал алгоритмы также для того, чтобы выявить разницу между лицами республиканцев и демократов. "Я, может, и огорчен потерей нами личного пространства, - отметил Козинский. - Но это не изменит тот факт, что мы уже потеряли частную жизнь и отступить назад, не уничтожая эту цивилизацию, невозможно". По словам Козинского, его цель - указать на опасности. Вместе с тем он с энтузиазмом относится к технологиям, о которых, по его словам, он нас предупреждает. "Прогресс всегда вызывает у людей чувство дискомфорта, - говорит он. - И так было всегда. Наверное, когда первые обезьяны перестали висеть на деревьях и начали гулять по саванне, обезьяны на деревьях думали: "Это возмутительно! Нам не по себе из-за этого". Так же и с любой новой технологией". В опубликованном в прошлом году исследовании Козинский и ученый из Стэнфорда Илун Ван сообщили, что система машинного обучения смогла с высокой степенью точности отличить фотографии геев и гетеросексуалов. Они использовали 35326 снимков с сайтов знакомств. Алгоритм научился видеть различия в 81% случаев, касающихся изображений мужчин, и в 74% - женщин. Когда алгоритму предъявляли пять фотографий каждого человека, точность возрастала до 91% в отношении мужчин и 83% - женщин. "Я был просто в шоке от того, что алгоритм так легко различает геев и гетеросексуалов, - рассказал Козинский. - Я не понимал, почему это возможно". "По словам Козинского, его выводы соотносятся с пренатальной гормональной теорией сексуальной ориентации, согласно которой уровень мужских половых гормонов, действию которых подвергается зародыш в утробе, помогает обусловить гетеро- или гомосексуальность", - говорится в статье. "Таким образом, у мужчин-геев прогнозируется наличие менее крупных челюстей и подбородков, более тонких бровей, длинных носов и высоких лбов... Противоположное должно быть справедливо в отношении лесбиянок", - приводит издание цитату из исследования. По словам профессора Принстона Александра Тодорова, исследование "невероятно спорно с этической точки зрения", поскольку может придать видимость авторитетности правительствам, которые могут захотеть использовать подобные технологии. Поездка в Москву, по словам Козинского, была организована Корпоративным университетом Сбербанка в "учебный день" для российских правительственных чиновников. "Я не особо понимал контекст, - говорит он. - Меня посадили в вертолет, доставили на место, я вышел на сцену. В вертолете меня проинформировали о том, кто будет в зале. Затем я выступил, и мы говорили о том, как искусственный интеллект меняет общество. Потом меня отправили обратно". Журналист The Guardian передает содержание беседы с психологом: "Кто еще был среди присутствующих, помимо Медведева и Лаврова? Козинский не знает. Возможно ли, что он выступал перед залом, полным специалистов российской разведки? "Это верно, - говорит он. - Но я думаю, что люди, которые работают на разведку, больше других заслуживают знать, что их деятельность создает реальный риск". Он сообщил, что не является фанатом России, и подчеркнул, что шпионаж или влияние на выборы не обсуждались. "Будучи ученым, ты обязан попытаться противостоять дурным идеям и распространять хорошие идеи", - говорит он и добавляет, что хотел бы пообщаться "там с самым презренным диктатором". В одну из последних встреч с журналистом The Guardian Козинский заявил, что ему не следовало рассказывать о поездке в Москву, потому что об этом его просили организаторы. По его словам, было бы "неэлегантно" упоминать об этом в газете, к тому же это "незначительный факт". Поль Льюис же указал на то, что Козинский опубликовал на Facebook свое фото на борту вертолета с подписью: "Отправляюсь на выступление перед премьер-министром Медведевым". Впоследствии, сообщает издание, Козинский изменил настройки приватности: фото исчезло из открытого доступа и было видно только друзьям. Источник: The Guardian