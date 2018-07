9 июля 2018 г. Эндрю Рот, Шон Уолкер | The Guardian Пот, кровь и пиво: Россия расстроена, но преисполнена гордости после вылета с ЧМ С каждым матчем на ЧМ сборная России, казалось, росла и показывала скептически настроенной общественности, что можно снова верить, что она не опозорит, что в этот раз все будет иначе, пишут корреспонденты The Guardian Эндрю Рот и Шон Уолкер в статье о субботнем футбольном матче Россия-Хорватия. Почти каждый, говорится в статье, задавался вопросом: "Откуда вообще взялась эта команда, которая прессовала более талантливую сборную Хорватии, делала безупречные обводящие удары с 25 ярдов и на 115-й минуте сравняла счет?" "Парни, я горжусь вами! Я люблю вас! Насладитесь этим моментом", - кричал нападающий Артем Дзюба незадолго до того, как Россия потерпела поражение в серии пенальти. Фанаты начали верить задолго до этого. "Удар Черышева был как у Роналду! - сказал 23-летний Семен. - Боже мой, разве можно было представить, что он так сумеет?" "Субботний матч может объяснить, почему многие люди вообще ходят на футбол: судя по рейтингам ФИФА, вопрос о том, кто должен был выиграть, не стоял. Но в итоге все свелось к вопросу незначительных углов и капли динамики, а слезы после душераздирающего поражения России были скорее слезами крушения надежд, а не осуждения", - пишет корреспондент из Сочи. "Если бы пенальти Модрича прошел на несколько сантиметров дальше..." - стонал один из болельщиков, спускаясь по лестнице. "Не у всех сказок счастливый конец, - пишет Уолкер из Самары. - По всей России фанаты набились в бары, пабы и фан-зоны, чтобы увидеть попытку сборной вырваться в полуфинал. В пивной "На дне", что на берегу Волги, было тесно и душно, а снаружи толпа в сотню человек билась за места у запачканных окон". После первого гола Черышева один из мужчин упал на землю и закричал: "Станислав, прости, что я в тебе сомневался". Когда неожиданно в дополнительное время счет сравнялся, группы мужчин поднимали пиво и кричали от восторга. "Но когда Хорватия одержала верх по пенальти, наступила тишина потрясения и люди начали расходиться по домам, притихшие и подавленные", - передает корреспондент. "Люди по-разному справляются с горем", - замечает Рот. В Сочи "некоторые совершали долгие прогулки вдоль каменистого сочинского побережья, возможно, с пломбиром, или купались в ночи в Черном море. А некоторые отправляли обратно в отель жену и дочерей и пропускали пару стаканчиков в летнем кафе, где подают мясо на гриле и местный нефильтрованный эль". Александр с семьей три дня на своей Toyota Highlander ехал в Сочи из Ханты-Мансийска. В последний момент он сказал жене, что купил билет на субботний матч. "Ее это не обрадовало", - признался он. Но матч, по его словам, того стоил. "Думаю, это предел, до которого нам можно было дойти, - сказал Александр. - Что Россия делала бы в полуфинале на чемпионате мира? Так что я понимаю, почему мы проиграли. Но, знаете, я просто надеялся: а вдруг в этом раз проскользнем?" Источник: The Guardian