ЧМ-2018: "дембель" с высоко поднятой головой

Несмотря на все разочарование, на олимпийском стадионе в Сочи зрители провожали свою сборную громкими аплодисментами и возгласами. "Эта команда, в возможности которой никто не верил, снова сыграла сказку о зайце и еже: куда бы ни бежали хорваты, русские были уже там. Были ли замешаны в игре хитрость или даже коварство - для погруженных в мечты фанатов этой команды это не имело никакого значения", - повествует журналист. В матче против Хорватии русские снова пробежали больше своего противника. "Впервые на ЧМ россияне показали немного смелости", - отмечает Копп. "Россия - лучшая из всех проигравших среди последних восьми команд, - считает журналист. - Ни одна команда не проигрывала в четвертьфинале с такой минимальной разницей в счете. Об этом в России будут говорить еще много лет". "Правда, красиво они не играли, - полагает немецкий журналист. - Игра русских на этом ЧМ была направлена на то, чтобы пресекать красивый футбол своей вездесущностью на поле. Сила и воля оказались более востребованными, чем талант". Тем не менее, "в барах на набережной Сочи глубоко за полночь на полную громкость играла музыка, а многие российские фанаты снова в полном отрешении танцевали под нее с национальным флагом на плечах. Другие тем временем покупали у торговцев кубок ЧМ, который теперь, вероятно, предлагался со скидкой", рассказывает корреспондент. С каждым матчем на ЧМ сборная России, казалось, росла и показывала общественности, что можно снова верить, что она не опозорит, что в этот раз все будет иначе, пишут корреспонденты The Guardian в статье о субботнем матче Россия - Хорватия. Почти каждый, говорится в статье, задавался вопросом: "Откуда вообще взялась эта команда, которая прессовала более талантливую сборную Хорватии, делала безупречные обводящие удары с 25 ярдов и на 115-й минуте сравняла счет?" "Парни, я горжусь вами! Я люблю вас! Насладитесь этим моментом", - кричал нападающий Артем Дзюба незадолго до того, как Россия потерпела поражение в серии пенальти. Фанаты начали верить задолго до этого. "Удар Черышева был как у Роналду! - сказал 23-летний Семен. - Боже мой, разве можно было представить, что он так сумеет?" "Субботний матч может объяснить, почему многие люди вообще ходят на футбол: судя по рейтингам ФИФА, вопрос о том, кто должен был выиграть, не стоял. Но в итоге все свелось к вопросу незначительных углов и капли динамики, а слезы после душераздирающего поражения России были скорее слезами крушения надежд, а не осуждения", - пишет Эндрю Рот из Сочи. "Если бы пенальти Модрича прошел на несколько сантиметров дальше..." - стонал один из болельщиков, спускаясь по лестнице. "Не у всех сказок счастливый конец, - замечает корреспондент из Самары Шон Уолкер. - По всей России фанаты набились в бары, пабы и фан-зоны, чтобы увидеть попытку сборной вырваться в полуфинал. В пивной "На дне", что на берегу Волги, было тесно и душно, а снаружи толпа в сотню человек билась за места у запачканных окон". После первого гола Черышева один из мужчин упал на землю и закричал: "Станислав, прости, что я в тебе сомневался". "Люди по-разному справляются с горем", - замечает Рот. В Сочи "некоторые совершали долгие прогулки вдоль каменистого сочинского побережья, возможно, с пломбиром, или купались в ночи в Черном море. А некоторые отправляли обратно в отель жену и дочерей и пропускали пару стаканчиков в летнем кафе, где подают мясо на гриле и местный нефильтрованный эль". Александр с семьей три дня на своей Toyota Highlander ехал в Сочи из Ханты-Мансийска. В последний момент он сказал жене, что купил билет на субботний матч. "Ее это не обрадовало", - признался он. Но матч, по его словам, того стоил. "Думаю, это предел, до которого нам можно было дойти, - сказал Александр. - Что Россия делала бы в полуфинале на чемпионате мира? Так что я понимаю, почему мы проиграли. Но, знаете, я просто надеялся: а вдруг в этом раз проскользнем?" "Россия с высоко поднятой головой пала перед Хорватией" - так озаглавлена публикация спецкора Le Monde в Сочи Энтони Эрнандеса. "Футбольное чудо закончилось на стадии четвертьфинала, - пишет журналист. - 45 тыс. зрителей олимпийского стадиона в Сочи продолжали верить до конца, даже когда оставалось всего несколько минут добавленного времени, а их сборная проигрывала Хорватии 1:2. Великий отсутствующий, президент Владимир Путин, который еще раз отправил на побережье Черного моря своего премьер-министра, должно быть, тоже мечтал - перед телевизором. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков расщедрился на заявление: "Путин смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!" "Когда защитник Марио Фернандес сравнял счет ударом головой и когда во второй раз вышли на пенальти, каждый россиянин уже помышлял о невероятном попадании в полуфинал. Герой 1/8 финала в матче с Испанией вратарь Игорь Акинфеев должен был спасти родину снова", - пишет спецкор. "Наследник легендарного Льва Яшина был на волосок от повторения своего испанского подвига", но в конце концов "жребий судьбы был определен" и Акинфеев "не попадет на фреску в натуральную величину", шутит Эрнандес. И в Екатеринбурге, и в Самаре, Москве и Сочи мы встречались с тем, что хорошие результаты их сборной привели к тому, что россияне увлеклись чемпионатом мира. Душевная атмосфера и небывалый наплыв иностранцев также благоприятствовали подобному признанию в последний момент, считает журналист. Самый знаменитый усач страны, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, имел основание насладиться своим реваншем: "Сейчас чувствуем себя как солдаты - вышли на дембель, но хочется еще выйти и повоевать. Нас критиковали до турнира? Самое главное, что мы в себя верим. Сейчас вся страна знает, что такое сборная России. И надеемся, что мы повернули сознание в лучшую сторону", - сказал Черчесов. Итак, на фоне дипломатического кризиса между Москвой и Лондоном, 11 июля в "Лужниках" не будет скандального полуфинального матча России против Англии, пишет автор. Англичанам будет противостоять Хорватия. "Никто не ожидал, что Россия так долго будет оставаться на собственном празднике. Благоприятная жеребьевка на стадии группового отбора создала возможность того, что хозяева, которые по рейтингу накануне ЧМ занимали лишь 70-е место в мире, смогут избежать неудобной ситуации", - пишет корреспондент The New York Times Рори Смит. Полузащитник Александр Самедов заявил накануне чемпионата, что он хочет только "подарить стране гордость". "Он и его товарищи по команде сделали это - и намного большее", - констатирует журналист. Когда Россия выбила Испанию, сотни тысяч ликующих российских фанатов, если не больше, выбежали на улицы городов по всей огромной стране, напоминает он. "Центр Москвы встал в пробке во время стихийного уличного праздника, который некоторые сравнили с торжеством после окончания Второй мировой войны. Это захватило всю страну, от Калининграда до Владивостока", - говорится в статье. Неудивительно, что такой домашний успех заставил кого-то в изумлении поднять брови, отмечает Смит. В случае с Россией подозрения появились легко. "В конце концов, прошло всего четыре года после зимней Олимпиады в Сочи, во время которой масштабная допинговая программа при поддержке государства исказила результаты и подняла Россию на первые места в медальном зачете. (...) Оказавшаяся в центре обвинений допинговая лаборатория находится в непосредственной близости от зоны безопасности футбольной арены. Сейчас это ресторан", - говорится в статье. Главный разоблачитель в сочинском деле, Григорий Родченков, заявил, что ему приказали не допускать "шума", когда речь зашла о проваливших антидопинговые тесты футболистах. Британская газета The Mail on Sunday утверждала, что ФИФА знала о сокрытии фактов в российском футболе за 18 месяцев до начала ЧМ. "Разумеется, не существует документальных свидетельств каких-либо нарушений. Все это предположения и догадки", - признает автор. "Это, безусловно, цена, которую приходится платить: как репутация всех велосипедистов уязвима с учетом грехов прошлого, независимо от их собственной вины, так же все российские спортсмены сейчас несправедливо сталкиваются со скептицизмом", - отмечает Смит. Виновные не всегда отвечают в одиночку. Жертвами подозрений становятся и те, кто "должны получать похвалы за все, что они сделали, а не иметь дело с намеками и слухами", говорится в статье. До и во время своих выступлений на ЧМ-2018 российские футболисты нюхали ватку, смоченную в растворе аммиака. Журналисты немецкого таблоида Bild поговорили с директором нюрнбергского института биомедицинских и фармацевтических исследований Фритцем Зёргелем о том, зачем россияне вдыхают пары сильно пахнущего и удушающего газа. "Аммиак оказывает ободряющее действие, с помощью него снижают усталость и повышают работоспособность, - рассказал эксперт. - Он действует быстрее никотина или кофеина, потому что попадает напрямую в легкие. На мой взгляд, такое должно быть запрещено". По мнению эксперта, речь идет о комбинированном допинге: "В целом ситуация снова показывает, что в футболе пробуют все, что хоть как-то действует и не запрещено". То, что на ЧМ внимание привлекли именно российские футболисты, Зёдлера не удивляет. "Россия специализируется на применении мало известных на Западе методов и веществ со времен СССР", - заявил собеседник издания. Объяснения российских футбольных функционеров по поводу использования футболистами ватки с аммиаком эксперт считает смешными и "старомодными". Журналист Financial Times Саймон Купер рассказывает, как летел с очередного матча ЧМ в компании двух российских полицейских и разговорился с одним из них - Сергеем, который занял его "козырное место у окна". Женщина-полицейский, сидевшая по другую сторону от Купера, в какой-то момент заснула, положив голову ему на плечо, сообщает автор. "Задремывая, я думал: не соблазняют ли меня российские спецслужбы? Этот чемпионат мира - не пропагандистский ли шедевр Путина? Не покрываю ли я берлинскую Олимпиаду 1936 года?" - пишет журналист. "И все же российский чемпионат мира - не повторение Берлина", - говорится в статье. "Дружелюбные берлинские Игры помогли усыпить бдительность будущих врагов Гитлера. Но сегодня войны ведутся с помощью хакеров, беспилотников и маленьких групп наемников. Операция Путина, имеющая целью очаровать футбольных болельщиков, никак не повлияет на западных творцов политики", - указывает Купер. "Я почти не испытываю неловкости в связи с тем, что пишу об этом ЧМ, который (как и сама Россия) больше, чем Путин. Я могу писать о гениальном французском форварде Килиане Мбаппе, воодушевляя все человечество, так как знаю, что FT пишет и о взяточничестве российской элиты, и о жестоком отношении Путина к представителям ЛГБТ", - говорится в статье. В самолете Саймон и Сергей по строчке читали стихотворение Пушкина "Я вас любил". "Любовь угасла не совсем" - это о моем отношении к России, - признается журналист. - Присутствуя здесь на чемпионате, я вспоминаю, что изначально привлекло меня в Россию. Это ее великолепное наследие войны и мира, и жизни, и судьбы, увлекательные разговоры, и испытанное мною после падения коммунизма чувство, что наши бывшие враги очень похожи на нас".



