Меритократия, менеджмент по-американски и парашютизм... Фабрика кадров Владимира Путина

С недавних пор Москва стала обучать своих будущих высокопоставленных чиновников в Высшей школе государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Это машина для производства современных и неподкупных кадров, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Директор "фабрики кадров" Владимира Путина Алексей Комиссаров выглядит скромно и, в отличие от своих бесчисленных российских коллег, никогда не был воспитан как аппаратчик, говорится в статье.

В безликом с виду здании Россия с недавних пор обучает своих высших чиновников, губернаторов, министров, депутатов, сенаторов - тех, кого Кремль хотел бы продвигать по распространяющимся по всем направлениям изгибам государственного аппарата. Это мужчины и женщины, преданные, патриотичные, современные, бескорыстные, открытые, компетентные, умные, способные оттеснить династию, которую президент уже сам возненавидел, передает автор статьи.

Среди выпускников для администрации Кремля предварительно отобрали 51 человека, они были причислены к молодым талантам, так называемому "кадровому резерву" Путина. 26 выпускников, большинство из которых происходит из частного сектора, одержали победу на всех уровнях в задуманном сотрудниками президента конкурсе "Лидеры России", открытом в ноябре 2017 года. В нем участвовали 200 кандидатов, имеющих опыт руководства не меньше пяти лет, отмечает Авриль.

Владимир Путин тепло принял в Москве финалистов конкурса "Лидеры России". И наоборот, глава государства никогда не скрывал своего раздражения в отношении бюрократов своего окружения, которых он, в частности, считает слишком предсказуемыми, указывает журналист. "Он считает, что его решения исполняются недостаточно быстро", - добавляет один из близких сотрудников Путина. В настоящее время средний возраст высших чиновников составляет 55 лет, эта цифра постоянно повышается в последние годы.

"Сегодня современная российская элита характеризуется неспособностью к долгосрочному планированию, негодностью к компромиссу и низким уровнем социальной ответственности", - резюмирует Александр Аузан, профессор по экономической стратегии на "фабрике кадров".

Средний возраст кремлевской смены составляет 37 лет, она считается неподкупной, указывает журналист. "Мы были воспитаны в других исторических условиях, и сама идея взятки нам чужда", - утверждает Роман Шайхутдинов, 43-летний министр информатизации и связи Республики Татарстан.

Отбор в Академию основывается на критерии "меритократии", говорит Алексей Комиссаров. Это означает, что ни один студент не воспользовался семейным или клановым "блатом", хотя подобная практика глубоко укоренилась в нравах страны.

"Это яркие люди, крайне заинтересованные, открытые внешнему миру и наделенные предприимчивостью. В отличие от учеников ENA (французской Национальной школы администрации. - Прим. ред.), они не претендуют на то, чтобы считать себя всезнайками", - констатирует Морис Саяс, профессор по стратегии в IAE Aix-en-Provence (Institut d'Administration des Entreprises - Институт делового администрирования, Франция) и преподаватель московской РАНХиГС.

Хотя Кремль привык называть США своим врагом и владение английским языком еще не является частью необходимых предварительных условий, обучение во многом вдохновлено американскими методами менеджмента, отмечает Авриль. Дэвид Карузо, профессор Йельского университета, преподает в Москве "эмоционально-интеллектуальный менеджмент", одним из пионеров которого он является и который он, в частности, иллюстрирует, ложась спать перед аудиторией.

Кроме теоретических лекций, студенты учатся стрелять из автоматической винтовки, приобщаются к парашютизму, ложатся под танк, проезжающий сверху, и прыгают с семиметровой высоты в горную реку неподалеку от Сочи. Речь идет о знаменитом методе тимбилдинга, позволяющем его главным действующим лицам создать "климат доверия" и подготовиться к "необычным и трудным условиям работы", поясняет Алексей Комиссаров.

"Было бы опасно поддаться стремлению полностью заменить одно поколение на другое", - предостерегает Комиссаров.

Именно такое поползновение вызывает вопросы и саркастические замечания российских политологов, говорится в статье. "Подобное обучение не может претендовать на то, чтобы изменить систему, полностью построенную на коррупции и непреложном уважении друзей Путина. Это просто пускание пыли в глаза", - резко говорит Андрей Перцев, эксперт Фонда Карнеги.