ЧМ-2018: Россия с высоко поднятой головой пала перед Хорватией

Россия больше не будет бороться за полуфинал на своем ЧМ. В субботу сборная была отсеяна после ударов в створ ворот в матче с Хорватией (счет 2:2, 4:3 по пенальти), пишет спецкор Le Monde в Сочи Энтони Эрнандес.

Футбольное чудо закончилось на стадии четвертьфинала, отмечает журналист. 45 тыс. зрителей олимпийского стадиона в Сочи продолжали верить до конца, даже когда оставалось всего несколько минут добавленного времени, а их сборная проигрывала Хорватии 1:2. Великий отсутствующий, президент Владимир Путин, который еще раз отправил на побережье Черного моря своего премьер-министра, должно быть, тоже мечтал - перед телевизором. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков расщедрился на заявление, переданное агентством "Интерфакс": "Путин смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!"

"В сущности, сборная до сих пор нарушала все прогнозы. Когда защитник Марио Фернандес сравнял счет ударом головой и когда во второй раз вышли на пенальти, каждый россиянин уже помышлял о невероятном попадании в полуфинал. Герой 1/8 финала в матче с Испанией вратарь Игорь Акинфеев должен был спасти родину снова. На трибунах олимпийского стадиона кулаки яростно сжимались, детей поднимали вверх, и град селфи призван был запечатлеть момент, обещавший стать памятным", - пишет спецкор.

"Но ничего такого не произошло. Наследник легендарного Льва Яшина был на волосок от повторения своего испанского подвига. Сначала он блестяще отразил удар соперника, еще немного, и он бы предотвратил гол хорватского капитана. Но в конце концов мяч ударился о штангу и попал в ворота. Жребий судьбы определен. Акинфеев не войдет в историю. Он не попадет на фреску в натуральную величину", - комментирует Эрнандес.

На трибунах молодая Юлия, впервые присутствовавшая на футбольном матче, приуменьшила значение проигрыша: "Очень жаль. Мы были очень близки к победе. Я в первый раз заинтересовалась этим видом спорта. Я опечалена, но на самом деле горжусь". Денис, с российским флагом вокруг широких плеч, испытывал сходное чувство: "До состязания это казалось неожиданным. Я не верил в наших игроков, и они меня поразили. Это останется для меня потрясающим моментом", - передает корреспондент.

И в Екатеринбурге, и в Самаре, Москве и Сочи мы встречались с подобным мнением россиян. Вопреки всем ожиданиям, хорошие результаты их сборной привели к тому, что они увлеклись чемпионатом мира. Душевная атмосфера и небывалый наплыв иностранцев также благоприятствовали подобному признанию в последний момент, считает журналист.

Несмотря на явное разочарование, самый знаменитый усач страны, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, имел основание насладиться своим реваншем: "Сейчас чувствуем себя как солдаты - вышли на дембель, но хочется еще выйти и повоевать. Нас критиковали до турнира? Самое главное, что мы в себя верим. Сейчас вся страна знает, что такое сборная России. И надеемся, что мы повернули сознание в лучшую сторону", - сказал Черчесов.

Итак, на фоне дипломатического кризиса между Москвой и Лондоном, 11 июля в "Лужниках" не будет скандального полуфинального матча России против Англии, пишет автор. Англичанам будет противостоять Хорватия.