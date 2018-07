9 июля 2018 г. Рори Смит | The New York Times Россия наконец пала, оставив за собой колонны обожателей и скептиков Корреспондент The New York Times Рори Смит описывает картину на сочинском стадионе за пару минут до полуночи" в субботу: "Мирослав Ромащенко не хотел уходить. Пока хорватские игроки бегали по полю в экстазе, а безутешные россияне падали навзничь, помощник менеджера проигравшей команды сидел как прикованный на поле стадиона "Фишт". "Никто не ожидал, что Россия так долго будет оставаться на собственном празднике. Благоприятная жеребьевка на стадии группового отбора создала возможность того, что хозяева, которые по рейтингу накануне ЧМ занимали лишь 70-е место в мире, смогут избежать неудобной ситуации, чего ожидали многие", - говорится в статье. Полузащитник Александр Самедов заявил накануне чемпионата, что он хочет только "подарить стране гордость". "Он и его товарищи по команде сделали это - и намного больше", - полагает журналист. Когда Россия выбила Испанию из турнира, сотни тысяч ликующих российских фанатов, если не больше, выбежали на улицы городов по всей огромной стране, напоминает он. "Центр Москвы встал в пробке во время стихийного уличного праздника, который некоторые сравнили с торжеством после окончания Второй мировой войны. Это захватило всю страну, от Калининграда до Владивостока", - говорится в статье. Неудивительно, что такой домашний успех заставил кого-то в изумлении поднять брови, отмечает Смит. В случае с Россией подозрения появились легко, пишет он. "В конце концов, прошло всего четыре года после зимней Олимпиады в Сочи, во время которой масштабная допинговая программа при поддержке государства исказила результаты и подняла Россию на первые места в медальном зачете. Россия играла в четвертьфинале ЧМ в субботу на стадионе, на котором открывалось и закрывалось это мероприятие; оказавшаяся в центре обвинений допинговая лаборатория находится в непосредственной близости от зоны безопасности арены. Сейчас это ресторан", - говорится в статье. Главный разоблачитель в сочинском деле, Григорий Родченков, заявил, что ему приказали не допускать "шума", когда речь зашла о проваливших антидопинговые тесты футболистах. Британская газета The Mail on Sunday утверждала, что ФИФА знала о сокрытии фактов в российском футболе за 18 месяцев до начала ЧМ. Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт заявил: "Мы будем дураками, если поверим, что на этот раз в Сочи что-то будет иначе". "Разумеется, не существует документальных свидетельств каких-либо нарушений. Все это предположения и догадки", - признает автор. "Это, безусловно, цена, которую приходится платить: как репутация всех велосипедистов уязвима с учетом грехов прошлого, независимо от их собственной вины, так же все российские спортсмены сейчас несправедливо сталкиваются со скептицизмом", - отмечает Смит. Виновные не всегда отвечают в одиночку. Жертвами подозрений становятся и те, кто "должны получать похвалы за все, что они сделали, а не иметь дело с намеками и слухами", говорится в статье. Источник: The New York Times