9 июля 2018 г. Мэтт Диксон | Politico Пенсионные инвестиции из Флориды поступают в российские компании, находящиеся под санкциями Трампа Во Флориде крупный пенсионный фонд вложил 160 млн долларов в российские компании, против которых администрация Трампа в этом году ввела санкции, сообщает Politico. Речь идет о флоридской инвестиционной управляющей компании State Board of Administration. В ее отчетах, которые запросило издание, указано, когда штат впервые начал инвестировать в российские предприятия, каков общий объем акций и их суммарная стоимость. "Законодательство штата и федеральные законы не запрещают инвестиции в эти компании, - уточняет журналист Мэтт Диксон. - Из текущих вложений штата в российские компании первое было сделано в 2009 году, а с 2016 года инвестиции в сумме составили 65 млн долларов". "Мы будем разбираться с этим", - заявил пресс-секретарь губернатора Флориды Маккинли Льюис. "Он подчеркнул, что губернатор не имеет никакого отношения к выбору инвестиций, которыми занимаются сторонние фирмы", - передает автор статьи. По данным Politico, в этом году в российские предприятия было вложено 15 млн долларов. В том числе - в "Газпром" и компании, имеющие отношение к Олегу Дерипаске, который тесно связан с Полом Манафортом - бывшим главой предвыборного штаба Трампа. "Эти деньги - часть 90-миллионного фонда, которым управляет State Board of Administration", - пишет корреспондент. Politico обращает внимание на то, что Флорида называлась в числе штатов, чью избирательную систему атаковали поддерживаемые Россией хакеры. По словам флоридских чиновников, нападения не увенчались успехом. Пенсионные инвестиции штата курируют губернатор Рик Скотт и Кабинет Флориды. Его члены выступают также в качестве правления, которое управляет инвестициями State Board of Administration, говорится в статье. Флорида вложила 34 млн долларов в ценные бумаги "Норильского никеля", в то время как его вторым по величине пакетом акций владеет Дерипаска, который упоминается в уведомлении Минфина США об апрельских санкциях, введенных отчасти в связи с попытками России "разрушить западную демократию и вести злонамеренную деятельность в киберпространстве", пишет автор. "Из 34 млн долларов, вложенных Флоридой в "Норильский никель", 18 млн было инвестировано через Artisan Partners 11 ноября 2016 года - спустя три дня после победы Трампа на президентских выборах, - сообщает Диксон. - Еще 14,9 млн было перечислено в январе через Mondrian Investment Partners. Первое вложение в компанию в размере 1 млн долларов State Board of Administration сделала в 2015 году". В "Газпром" State Board of Administration инвестировала 2,3 млн долларов, а также 189,759 тыс. - в "Газпромнефть". При этом в статье отмечается, что "Газпром" и "Газпромнефть" находятся в списке "проверяемых компаний" из-за их связей с Ираном. Politico пишет: "Согласно законодательству штата, State Board of Administration должна отказаться от компаний из этого списка, но исключение делается для инвестиций через фонды, управляемые извне. Когда "Газпром" впервые попал в этот список, штат вывел вложенные в компанию 71 млн долларов, но он продолжает владеть инвестициями, которыми управляют внешние фонды. Инвестиции в "Газпром" осуществляются через международную компанию по управлению инвестициями BlackRock". Больше всего Флорида вложила в "Лукойл" - 65 млн долларов. В "Сбербанк" инвестировано 32 млн долларов. "Крупнейший вклад в эту компанию в размере 27,6 млн долларов был реализован в октябре 2016 года, менее чем за две недели до президентских выборов", - уточняется в статье. Кроме того, 1 млн долларов вложен в банк ВТБ, президент которого Андрей Костин фигурирует в апрельском санкционном списке. Источник: Politico