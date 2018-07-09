Как китайские агенты шпионят за Бундестагом

Китай действует все более агрессивно в сфере политического шпионажа, сообщают журналисты немецкого издания Süddeutsche Zeitung Кристоф Гизен и Ронен Штайнке.

Летом 2016 года один из депутатов фракции ХДС/ХСС в Бундестаге получил в соцсети заманчивое предложение от китайского менеджера Джейсона Вана. Незнакомец, чей профиль казался серьезным благодаря наличию в контактах других немецких политиков и авторитетных исследователей, похвалил экспертные заключения депутата и предложил ему за деньги составлять аналитические материалы. Поощрительная премия должна была составить минимум 30 тыс. евро, повествуют журналисты.

Предложение заинтересовало депутата. Сначала речь шла об общих вопросах внешней политики, однако постепенно появились более детальные и актуальные темы. Переписка вовремя привлекла внимание немецкой контрразведки, и она проинформировала депутата. Узнав, кто скрывается за профилем Джейсона Вана, депутат был шокирован, подтвердили изданию осведомленные лица.

Раньше Китай считался "чемпионом мира" по экономическому шпионажу, но теперь страна становится все более агрессивной и в политическом шпионаже, пишут журналисты. Президент Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен выступил с предостережением о "масштабной попытке проникнуть в парламенты, министерства и ведомства".

За Джейсоном Ваном скрывалось Министерство государственной безопасности Китая, поясняют авторы статьи. Для того, чтобы незаметно добраться до немцев, министерство управляет как минимум 500 подставными профилями в сети профессиональных контактов Linkedin. Фотографии в аккаунтах на самом деле принадлежат азиатским актерам или моделям, сообщает издание.

Цель тайных вербовщиков из Китая заключается в том, чтобы побудить немецких политиков приехать в Китай. Там у Пекина есть все возможности для того, чтобы заразить мобильные телефоны и ноутбуки чиновников вирусами и, прежде всего, оказать на них давление, говорится в статье.

В ответ на соответствующий запрос издания посольство Китая опровергло обвинения, назвав их лишенными всяких оснований.

Однако эксперты по безопасности из Берлина подтверждают два факта китайского шпионажа. Так, недавно китайским шпионам удалось добиться поездки в Китай информанта из Бундестага, являющегося сотрудником другого депутата. Несколько раз он летал к заказчикам в Китай. Общение с ним осуществлялось также через профиль Джейсона Вана, и в этой истории китайцы уже успели перечислить деньги, говорится в статье. За несколько аналитических материалов сотрудник немецкого парламента, по информации экспертов, получил около 10 тыс. евро.

"В последние годы много говорилось о российских спецслужбах и их хакерах, при этом китайские шпионы, как говорят в ведомстве канцлера, намного опаснее российских, - передают журналисты. - Россия, по мнению ведомства, хочет лишь разрушать, сеять хаос без четкой цели. Китай, напротив, хочет заполучить долгосрочное влияние, что в итоге является намного более угрожающим". По информации федеральной разведывательной службы ФРГ, в китайском аппарате спецслужб работает свыше миллиона сотрудников. Чем больше коммунистический режим Китая увлекается внешнеполитической стратегией доминирования, тем больше он использует свои гигантские ресурсы для шпионажа за границей, отмечают авторы.

То, что шпионы из Пекина все чаще пытаются атаковать парламенты, заметили уже и в других странах. По словам эксперта по Китаю Питера Мэттиса, несколько подобных случаев произошли и в США, однако там, в отличие от атак на немецких политиков, китайские шпионы ограничивались вербовкой их сотрудников.

По мнению одного из высокопоставленных сотрудников немецкой службы безопасности, характерной чертой китайских шпионов является их бесцеремонность. В отличие от более осмотрительных российских коллег, китайцы работают "нагло и беспринципно", передает издание.

Еще в 2016 году во время визита Ангелы Меркель и шести немецких министров в Пекин Китай пообещал прекратить экономический шпионаж. Теперь же стало известно, что примерно в то же время китайские шпионы добрались до Бундестага.