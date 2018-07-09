Израильские солдаты попались на удочку приложений для флирта

Израильские солдаты соблазнились легко одетыми девушками и скачали шпионское ПО на свои телефоны. В армии возмущены и подозревают конкретного виновника, пишет на страницах немецкой Süddeutsche Zeitung Александра Федерль-Шмид.

С помощью Facebook и Whatsapp солдаты флиртовали с израильскими девушками, которые сподвигли их к скачиванию приложений Glancelove, Wink Chat и Golden Cup, предназначенных для знакомств и получения информации о чемпионате мира по футболу в России. Девушки, вступившие в контакт с солдатами, имели израильские имена, писали на чистом иврите и использовали сленг, популярный среди молодых израильтян, передает журналистка.

На самом деле солдаты попали в так называемую медовую ловушку: за привлекательными приложениями скрывалось шпионское ПО.

Как выяснили израильские военные в ходе операции "Разбитое сердце", фотографии девушек и их личные данные были украдены из реально существующих профилей на Facebook, на основе которых были созданы новые личные страницы, говорится в статье.

Установленное шпионское ПО, жертвами которого стали только смартфоны с операционной системой Android, может получать доступ к конфиденциальной информации, например, к фотографиям и видео, а также способно устанавливать местоположение солдат. Приложениям также доступны контакты, включая номера телефонов и адреса электронной почты. Кроме того, в смартфоне без ведома владельца может включаться камера и осуществляться прослушка разговоров, рассказали в неофициальной беседе представители израильской армии.

Израильские спецслужбы уверены, что за шпионажем стоит радикальная исламистская группировка "Хамас". Ясных обоснований сотрудники спецслужб не предоставили, однако сделанные выводы являются, по их словам, "однозначными". По данным израильской армии, уже в прошлом году "Хамас" с помощью подставных профилей в социальных сетях пытался установить контакт с израильскими солдатами.

Ни в одной из атак группировке "Хамас" не удалось получить доступ к конфиденциальной информации, уверяют в израильской армии. Тем не менее, вероятно, что в некоторых случаях без ведома владельца взломанными смартфонами были сделаны снимки на границе с сектором Газа. Также "Хамас" якобы получил информацию об отдельных военных базах и армейских боевых машинах, сообщает издание.