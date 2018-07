9 июля 2018 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post Трамп намекает на уступки Путину. А что мы получим взамен? "Мы действительно всем сердцем верим, что это заря нового дня, о котором мы все молились, - сказал Гарри Хопкинс своему биографу. - Мы абсолютно уверены, что одержали первую великую победу мира". "Хопкинс, один из самых важных советников президента Франклина Рузвельта, был не единственным из присутствующих, кто считал Ялтинскую конференцию в феврале 1945 года большим успехом", - пишет обозреватель The Washington Post Энн Эпплбаум. "Держите эту историю о Ялтинской конференции в уме в течение следующих нескольких дней, в то время как Белый дом готовится к первому саммиту президента Трампа и Владимира Путина", - призывает она. Конечно, существуют и различия. Сейчас не 1945 год, и никто не считает это "зарей нового дня". "Но выражение "новая Ялта" муссируется с тех пор, как в Вашингтон прибыла нынешняя администрация. Эта идея чрезвычайно нравится русским, потому что подразумевает, что они вновь стали супердержавой, ровней Америки, снова сидят за столом переговоров с целью поделить мир", - рассуждает Эпплбаум. Для США, по ее мнению, эти преимущества гораздо менее очевидны. Автор упоминает циркулирующие слухи о том, что Трамп готов признать законным присоединение Крыма или "уступить" Путину Сирию. "В обоих случаях неясно, что получат США в обмен на эти крупные уступки", - пишет Эпплбаум. По одной версии, Путин пообещает вывести российские войска, чье присутствие на Восточной Украине он отрицает. Согласно другой, Путин каким-то образом пообещает сдерживать Иран. "Но у всех этих сделок, как и у оригинального Ялтинского соглашения, есть один фатальный изъян: они опираются на обещания российского лидера, который ни разу, ни в Сирии, ни на Украине, ни где-либо еще, не сдержал своего слова", - полагает автор. Источник: The Washington Post