9 июля 2018 г. Ярослав Трофимов | The Wall Street Journal Поворот России к своему азиатскому прошлому "На саммит с президентом Владимиром Путиным 16 июля президент Дональд Трамп отправится в Хельсинки, одно из множества утраченных владений России. Простираясь от Финляндии до Монголии, Российская империя, а затем, в несколько иных границах, Советский Союз некогда правили более чем шестой частью поверхности нашей планеты. Памятно заявление Путина, что потеря империи, случившаяся чуть ли не за ночь в декабре 1991 года, была "величайшей геополитической катастрофой" XX века - не в последнюю очередь потому, что десятки миллионов русскоговорящих людей оказались заперты за съежившимися границами России, - рассуждает обозреватель The Wall Street Journal Ярослав Трофимов. - Фантомная боль из-за потери величия все еще преследует коллективное сознание России. В наши дни Россия все еще ощущает случившееся как жгучую историческую несправедливость, и это меняет ее понимание того, куда на самом деле относится ее цивилизация, и побуждает страну пересмотреть свое прошлое". "Меньше десяти лет назад казалось самоочевидным, что Россия, несмотря на все свои культурные и политические отличия, возвращает себе по праву принадлежавшее ей место в западном мире. В статье для немецкой газеты Путин писал о "Европе от Лиссабона до Владивостока", стремящейся к свободной торговле и объединенной общими ценностями, - говорится в статье. - Теперь Россия все чаще смотрит на Восток, имея в виду перспективу непростого альянса с нелиберальным и гораздо более могущественным Китаем, а также (в знак признания нарастающей мусульманизации страны) с такими государствами, как Турция и Иран. Но еще более выражено чувство, что Россия, уникальная в своей огромности, должна оставаться в мире сама по себе - страной, которая ни в ком не ожидает увидеть родственника - и что, в соответствии с девизом, сочиненным царем Александром III более 100 лет назад, Россия может рассчитывать только на двух надежных союзников - армию и флот". "Россия не единственная страна, в которой сегодня в почете национализм, подогретый стремлением вернуть былые почести, реальные или воображаемые. От переживающей "Брекзит" Великобритании до избранной Трампом политики "Америка прежде всего" и осмелевшего при Си Цзинь Пине Китая, установившийся международный порядок и его институты, основанные на сотрудничестве и компромиссах и построенные, по большей части, США и их союзниками, борются за выживание. Сама концепция Запада теперь под вопросом, - указывает журналист. - Этот развал побудил Москву резко изменить восприятие собственного места в мире". "Двести лет Россия следовала западоцентрическому подходу, ориентируясь на Запад в положительном или отрицательном смысле, - сказал Федор Лукьянов, глава российского Совета по внешней и оборонной политике. - Теперь это больше не соответствует реалиям мира, потому что Запад перестает быть центром мира". "До 2014 года Россия видела себя самой восточной автобусной остановкой западного мира, - сказал Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. - С тех пор произошел фундаментальный сдвиг, и Россия обратила свой взор внутрь. Российская элита и ее лидер Путин пришли к заключению, что попытки стать частью Запада не приведут к желаемым результатам". "Происходящее в России сегодня - не только обращение вспять либерального наследия советского лидера Михаила Горбачева и первого российского президента Бориса Ельцина, добавил Тренин. Это также попытка избавиться от западнического подхода, доминирующего в российском государстве со времен царя Петра Великого, правившего три века назад. Для некоторых россиян эта перестройка заходит еще глубже. Они переоценивают Золотую Орду, наследницу монгольской империи Чингисхана, которая правила Москвой с начала XIII до конца XV века", - говорится в статье. "Сегодня у России нет идеологии или альтернативной экономической модели, которые она могла бы экспортировать, так что ее значимость на мировом уровне держится почти исключительно на ее военном могуществе и готовности его использовать - например, в Сирии, Грузии и на Украине", - указывает Трофимов. "Позиция российских властей и самого Путина ясна: в прошлом, в Российской империи и даже в Советском Союзе, все было прекрасно, и мы хотим вернуть то величие, - полагает российский историк Алексей Малашенко, директор неправительственного аналитического центра "Диалог цивилизаций". - Но какое величие? Такой вещи, как российская национальная идея, больше не существует, есть только мысль, что люди должны нас бояться. Это хулиганская идеология. Мы не можем вообразить свое будущее и поэтому продолжаем искажать свое прошлое". Источник: The Wall Street Journal