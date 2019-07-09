Теперь в Берлине даже 11-летние девочки принимают экстази

"В Берлине зафиксирован рост числа подростков и детей, злоупотребляющих наркотиками", - сообщает немецкий журнал Focus. Особое беспокойство у местных политиков вызывает употребление детьми экстази. На проблему обратил внимание в своем посте на Facebook Гордон Лемм, член городского совета по делам молодежи и спорта в районе Марцан-Хеллерсдорф.

По словам политика, "прежде всего девочки, но также и мальчики в возрасте 11-14 лет злоупотребляют экстази". "Хотя эти разноцветные таблетки и выглядят безобидными, именно у детей и подростков они вызывают серьезные побочные эффекты и могут приводить к долговременным нарушениям", - указал Лемм.

"В результате воздействия экстази организм вырабатывает повышенное количество гормонов счастья. Люди становятся более общительными, чувствуют себя влюбленными и более открытыми окружающим. Однако как только действие спадает, может возникнуть раздражительность, депрессивный настрой, упадок сил, нарушения концентрации", - говорится в статье.

Такое "похмелье" от употребления экстази может длиться несколько дней. Симптомами могут также быть судороги мышц челюсти, тошнота, рвота, вспышки в глазах, затрудненное мочеиспускание, расстройства восприятия, галлюцинации, паранойя, а также нарушения кратковременной памяти, предостерег политик родителей, которым было адресовано его сообщение. Кроме того, употребление экстази повреждает слизистую оболочку желудка, нарушает работу печени и почек, пишет издание.

"В Берлине растет среда, связанная с наркотиками, - указывает Focus. - Теперь в столице должен появиться официальный пункт проверки наркотиков. Здесь можно будет проверить чистоту и дозировку незаконных наркотиков перед их употреблением - "грязные" вещества будут отсортировывать и таким образом предотвращать смертельные случаи. Наркоманы будут оставаться анонимными".

По данным федерального правительства, в прошлом году в Германии от употребления наркотиков умерло 1276 человек. Основной причиной стали отравления опиоидами, например, героином, сообщает Focus.