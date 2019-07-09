Экс-глава БНД: "Иран - нарушитель спокойствия в регионе"

"Бывший глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Август Ханнинг видит непосредственную опасность войны в Персидском заливе и предостерегает Европу от коалиции против США", - пишет немецкое издание Handelsblatt. Журналист издания Моритц Кох побеседовал с Ханнингом.

"Я думаю, что Иран никогда не прекращал развивать возможности для создания ядерного оружия. И мы знаем, что до 2003 года он целенаправленно работал над разработкой ядерного оружия. Но сейчас у меня нет ощущения, что Иран уже принял решение о создании ядерного оружия. Это красная линия, за которой нужно следить. Если Иран ее перешагнет, ситуация станет критичной", - отметил собеседник издания.

"Военные средства, если вообще их рассматривать, являются лишь крайней мерой. Конечно, США с их превосходящей огневой мощью могли бы нанести существенный урон Ирану. Но в сегодняшнем положении Иран не победить в военном смысле. У него есть значительные возможности причинить урон со своей стороны. Например, он мог бы атаковать нефтедобывающие заводы или заблокировать судоходное сообщение", - полагает Ханнинг.

"Ожидалось, что Иран сфокусируется на своем экономическом развитии и, по крайней мере, не будет повышать напряженность в регионе. Эти ожидания не оправдались. Особое беспокойство вызывает его ракетная программа", - подчеркнул экс-глава БНД.

Попытки европейцев частично обойти американские санкции против Ирана с помощью торговой платформы Instex Ханнинг считает малоперспективными: "Думать, что мы могли бы сгладить экономические последствия антииранских санкций США, было нереалистичным с самого начала, - отметил он. - (...) Все компании, которым придется выбирать между иранским и американским рынком, выберут рынок США. И здесь Instex не поможет. Нам стоит воздерживаться от создания с Россией и Китаем коалиции против США".

"Иран пытается распространить в регионе свои притязания на власть. Ресурсы, предоставленные ядерным соглашением, он, к сожалению, использовал для того, чтобы поддерживать группировки, подрывающие государственный порядок в соседних государствах. (...) Никто не заинтересован в том, чтобы нападать на Иран или оккупировать иранскую территорию. Наоборот, в Иране слышны голоса, заявляющие, что Бахрейн якобы принадлежит Ирану. Израилю угрожают уничтожением. Мы наблюдаем стремительное расширение иранского влияния в Йемене. (...) Одним словом, теми, кто агрессивно настроен по отношению к своим соседям, являются сами иранцы. Иран - нарушитель спокойствия в регионе", - указал Ханнинг.

"Иран считает себя адвокатом шиитов в регионе. Он поддерживает ополчение "Хезболлы" в Ливане, которая развернула вполне террористическую деятельность. Действия хуситов в Йемене в широком смысле тоже можно назвать террористическими. Иран поддерживает асимметричную войну за пределами собственной территории", - констатировал экс-глава немецкой разведки.