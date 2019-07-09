"Пекинское бикини" находится под угрозой со стороны китайских властей

"Кто окажется в китайском городе в разгар жары, обязательно столкнется с одним из таких мужчин - по большей части немолодых, в задранной до груди футболке, позволяющей выставить напоказ толстый живот. Этот освежающий прием стал настолько распространенным, что даже получил название: "пекинское бикини", - пишет Le Monde.

"Но в последнее время подобная форма демонстрации своего пупка, судя по всему, пришлась не по вкусу органам государственной власти. В начале июля город Цзинань, столица провинции Шаньдун с населением 8,7 млн человек, запретил "оголенным старикам" появляться на публике", - говорится в публикации.

"По данным китайского новостного сайта SixthTone, муниципалитет опубликовал новое руководство, где перечислены нежелательные проявления "невежливого поведения", среди которых теперь фигурирует и расхаживание по общественным местам с голым торсом. В оправдание такой классификацию власти объяснили, что такая практика "наносит ущерб имиджу города и моральному духу его жителей", - передает Le Monde.

"Задирание футболки вызывает меньше выбросов углекислого газа, чем включение кондиционера, - отмечает один китайский пользователь интернета, чьи слова приводит сайт американского телеканала CNN, - пусть пожилые люди делают, что хотят".

"Многие пользователи китайской социальной сети Weibo подчеркивают, что эстетический критерий служит проявлением дискриминации. "Если тела красивые, то ладно, но если они старые и дряхлые, то об этом не может быть и речи", - пишет пользователь интернета, которого цитирует сайт Radii China. Однако многие пользователи интернета приветствуют такое решение, утверждая, что нельзя на улице вести себя так же, как дома", - передает журналист.

"Город Цзинань не первый, где принимаются меры против голых торсов. В мае за подобное проветривание живота житель порта Тяньцзинь был оштрафован на сумму, эквивалентную 6,25 евро", - говорится в публикации.

"Для того, чтобы побудить пожилых мужчин отказаться от этой практики, в городе Ханьдань в провинции Хэбэй государственные органы даже выпустили рекламный ролик, - пишет автор блога. - В нем показывается, как молодая женщина впервые собирается представить своего парня своему отцу, который играет в общественном парке раздетым до пояса. "Это действительно твой отец? Он такой невежливый!" - возмущается кандидат в зятья. В конце видеоролика отец в итоге соглашается на то, что выходя из своего дома, он будет надевать футболку и шляпу".