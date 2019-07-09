Сокращение населения России является "катастрофическим"

"Российскому правительству не удается стимулировать повышение рождаемости и найти средства для снижения смертности. Если не будет успешно реализована миграционная политика, то к 2100 году население России может сократиться вдвое", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"В понедельник Россия праздновала "Всероссийский день семьи, любви и верности", введенный 11 лет назад Кремлем в качестве попытки оживить снижающуюся рождаемость. По всей стране и в интернете разрослись буйным цветом пропагандистские плакаты с изображением большой и радостной семьи на фоне православной церкви. Их несколько вымученный оптимизм контрастирует с реальностью, - отмечает автор статьи. - Во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова произнесла на редкость жестокие и откровенные слова. "Мы катастрофически теряем население страны", - заявила она на совещании чиновников в сфере здравоохранения в Санкт-Петербурге, как сообщает официальное информационное агентство ТАСС. "Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - продолжила Голикова.

"За 2018 год население России (146 млн) сократилось на 150 тыс. человек, а его средняя продолжительность жизни составляет 72,9 года. Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, связывает эти цифры с бюджетными приоритетами государства. Он отмечает, что Россия занимает 95-е место в мире по продолжительности жизни, в то время как расходы на здравоохранение составляют 5,6% ВВП. Для сравнения: в Японии, где ожидаемая продолжительность жизни составляет 83,7 года, этот показатель составляет 10,9% ВВП, в Швейцарии (83,4 года) - 12,1% ВВП", - говорится в статье.

"При этом прогнозы демографов остаются паникерскими. Согласно отчету ООН, опубликованному в прошлом месяце, население России может сократиться вдвое (83,7 млн) к 2100 году", - передает журналист.

"Среди усугубляющих факторов фигурируют сердечно-сосудистые заболевания. По ним Россия находится на вершине мирового рейтинга. Сильно разрастается эпидемия СПИДа, в частности, среди гетеросексуального населения", - указывает Le Temps.

"Для обезвреживания демографической бомбы замедленного действия Татьяна Голикова предлагает два метода. Первый заключается в том, чтобы побудить женщин рожать первого ребенка в более молодом возрасте, дабы максимально увеличить шансы матерей иметь второго и третьего ребенка. Между тем, тенденция откладывания рождения первого ребенка на более старший возраст является глобальной. Стимулирование первых родов у молодых матерей, которые еще не закончили учебу, может привести к незавидным результатам, когда многочисленные обедневшие семьи будут существовать на государственные субсидии", - рассуждает Гриншпан.

"Второй метод заключается в снижении смертности за счет улучшения условий жизни и модернизации инфраструктуры здравоохранения. Но на практике нынешняя реформа российской системы здравоохранения, руководствуясь бюджетными ограничениями, в последние годы привела к сокращению вдвое числа больниц, по данным Росстата, и к взрывному росту затрат на уход и лечение", - продолжает журналист.

"Остается такой выход из положения как массовая иммиграция из бывших советских республик. Опять же, необходимо изменить тенденцию. В прошлом году приток иммигрантов упал до самого низкого уровня с 1991 года: всего 124,9 тыс. иммигрантов из тех 300 тыс. человек, которые нужны для уравновешивания отрицательного демографического баланса. Привлекательность российского рынка труда снижается из-за экономической стагнации. Российские государственные органы, часто прибегающие к националистической риторике, боятся поощрять волну иммиграции, способную вызвать межэтнические трения и неудачи на выборах", - комментирует автор публикации.

"Однако два недавних решения отражают изменение направления в миграционной политике. В мае правительство впервые выделило бюджет на преподавание русского языка как второго для детей иммигрантов, что свидетельствует о желании интегрировать их в общество. И в том же месяце вышло решение Владимира Путина об облегчении получения российских паспортов для украинцев, которые в культурном отношении очень близки к россиянам. В марте Кремль незаметно подготовил план по привлечению 10 млн мигрантов из среды русскоязычного населения, проживающего в Украине, Казахстане, Узбекистане и Молдавии. Однако они в мгновение ока не приедут в страну с депрессивной экономикой", - резюмирует Гриншпан.