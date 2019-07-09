Порно создает свою "совершенную женщину", и это сексистское клише

"Бисексуалки и евразийки до сих пор страдают от сексуальных стереотипов, объектом которых они становятся", - пишет журналист Фредерик Скарбонши на портале Slate.fr.​

"Подвернутый критике сексистский маркетинг до сих пор существует и все еще имеет большое будущее. Особенно в мире порнографии. В июне порносайт xHamster устроил опрос 50 тыс. своих пользователей, попросив их представить себе "совершенную женщину". Результат, который не вызывает удивления, несет в себе множество клише и стереотипов, связанных с созданием образа​ гиперсексуальной женщины: евразийка, полностью выбритая, с длинными волосами, бисексуалка, а главное не феминистка", - говорится в статье.

"Совершенная женщина" оказывается машиной, реализующей полный спектр мужских фантазий, от сексизма до расистского и бисексуального фетишизма. От такого результата "хочется умереть", считает Карина Се, журналистка из Cosmopolitan.

"Первая из многих поднятых в опросе проблем: сексуальность этой воображаемой женщины. "Мы присутствуем при наделении гиперсексуальными свойствами бисексуалки, которая становится доступной для мужчин и мужских глаз. Она может спать с женщинами, но необходимо, чтобы в этом принимал участие мужчина", - резюмирует Алиса, соучредитель Paye Ta Bi, аккаунта в Instagram, посвященного видению бисексуальности, лишенному предрассудков.

"В результате опроса вырисовывается не сексуально раскрепощенная женщина, а бисексуалка, которая стремится удовлетворять желания гетеросексуальных мужчин", - говорится в статье. "Она бисексуальна, а значит, доступна для любви втроем, но не с двумя мужчинами. Только для удовольствия одного гетеросексуального мужчины, занимаясь любовью с ним и другой женщиной", - поясняет Алиса.

"В ходе опроса 40% респондентов хотели, чтобы совершенная женщина была бисексуалкой", - указывает портал.

"Еще один фетиш - смешанная раса. Если внимательно всмотреться в опрос, то большинство проголосовавших хотели, чтобы "совершенная женщина" была белой (почти 40%). Тем не менее, сайт xHamster решил создать образ евразийки, так как каждый десятый респондент предпочитал азиатку", - говорится в статье.

"Широкая поддержка азиаток меня не удивляет, - уточняет Грейс Ли, автор, создатель блога La petite banane и подкаста Kiffe ta Race совместно с Рохайей Диалло. - В обществе глубоко укоренилась идея о том, что люди "смешанной расы" более привлекательны, чем представители одной расы". С таким влиянием надо считаться. "Считается, что человек смешанных кровей красивее и, кроме того, он способен положить конец расизму в мире", - говорит автор блога.

"Третий и наиболее проблемный момент - это ответ по поводу того, что совершенная женщина не должна быть феминисткой (по мнению 60% респондентов). "На самом деле, "феминистка" остается ругательным словом. В моем окружении до сих есть женщины, которые называют себя гуманистками, но не феминистками или которые ощущали на себе нападки из-за использования этого термина", - подчеркивает Олимп де Г., режиссер альтернитивной аудио и видео порнографии.

По мнению порнографа, ошибочное видение феминизма наносит серьезный вред женщинам, отказывающимся признать такое слово: "Очень жаль, потому что это неправильное понимание сути феминизма, который включает в себя и женскую сексуальность. Женщина-феминистка свободнее распоряжается своим телом и своими желаниями. Все должны быть заинтересованы, чтобы идеальная женщина была такой. Что может быть лучше, чем быть в постели с партнершей, которая знает свое тело и находится там не только ради мужского удовольствия?"

"Здесь мы коснемся самого сексистского момента этого исследования, - пишет автор статьи. - О личности совершенной женщины задается единственный вопрос. "Здесь спрашивают о том, является ли она феминисткой, но не о том, работает ли она и чем она занимается", - указывает Анна, соучредитель Paye Ta Bi. Грейс Ли добавляет: "Феминизм - это равенство с мужчиной. Сказать "она не должна быть феминисткой" означает, что при равенстве с мужчиной она не вызывает у парней эрекцию". "Она просто должна заткнуться", - продолжает Анна. Кстати, сайт xHamster решил назвать совершенную женщину Шай (Shy, что на английском языке означает "застенчивая").

"Периодически появляющаяся критика в адрес Шай заключается в том, что она была придумана лишь на основании желаний гетеросексуального мужчины", - говорится в статье.

​ "В ней мы обнаруживаем все фантазии и проблемы, которые есть в мозгах некоторых парней, - говорит Анна. Мы еще не закончили борьбу за свои права, поскольку здесь все смешивается и пересекается: права женщин, право на сексуальность, право на удовольствие на равных условиях с мужчинами".