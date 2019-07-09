Спасшиеся от мучений, но обвиняемые в убийстве

"Они убили отца, который издевался над ними годами. Предъявляемое им обвинение вызывает критику - в том числе и в адрес российской системы, преуменьшающей серьезность домашнего насилия", - пишет немецкое издание Tagesspiegel.

"Было ли это совместно запланированное, вероломное преступление или акт отчаяния? Год назад сестры Мария, Ангелина и Кристина, которым тогда было 17, 18 и 19 лет, убили своего отца Михаила Хачатуряна, московского предпринимателя с криминальными связями. Сообщается, что они нанесли ему 36 ножевых ранений, когда он спал в кресле перед телевизором. (...) Шокирует не только само преступление - скорее обстоятельства, ожидаемый приговор и роль государства", - отмечает журналист Оливер Бильгер.

"Сообщается, что Хачатурян издевался над своими дочерьми годами. Он держал их в заключении, избивал и принуждал к действиям сексуального характера. Эти обстоятельства подтвердили даже следователи. (...) Убийство отца показалось им в конце июля прошлого года единственным способом избавиться от страданий", - повествует издание.

"Судебный процесс над ними должен начаться в августе. Но тот, кто знаком с российской системой правосудия, знает, что для обвиняемых ситуация складывается не лучшим образом: почти 99% всех дел заканчиваются вынесением обвинительного приговора", - указывает Бильгер.

"Для своих адвокатов, а также для многих россиян, следящих за делом, сестры действовали в порядке самообороны, они в первую очередь жертвы, а не преступницы, - продолжает издание. - (...) Они не решались обратиться в полицию. После того, как девочки стали чаще пропускать занятия, школа проинформировала и соответствующие органы, однако они не приняли никаких мер. Соседи сообщали об угрозах со стороны Михаила Хачатуряна. Они якобы часто слышали доносящиеся из квартиры крики девочек. Вероятно, они ничего не предпринимали и потому, что считали это семейным делом. Такая точка зрения широко распространена в России. Это проблема - и далеко не только в случае семьи Хачатурян. За домашнее насилие привлекают к ответственности очень редко".

"Весной 2017 года в России был принят новый закон, смягчающий наказание за домашнее насилие, - напоминает Бильгер. - С тех пор насилие в семье считается всего лишь административным правонарушением, наказанием за которое служит штраф в размере примерно 70 евро. Ранее за него грозило до двух лет лишения свободы. При этом домашнее насилие подлежит наказанию лишь в случаях, когда жертве нанесен очевидный вред или же она подвергается избиению чаще одного раза в год. Российская поговорка гласит: "Бьет - значит любит".

"Сторонники закона тогда объявили побои адекватным средством воспитания", - говорится в статье.

"Согласно официальным данным, почти 36 тыс. женщин ежедневно терпят побои от своих мужей, 26 тыс. детей ежедневно страдают от издевательств со стороны своих родителей. Почти каждые 40 минут от домашнего насилия погибает одна женщина, в общей сложности в России ежегодно от последствий домашнего насилия умирают около 12 тыс. женщин", - подчеркивает издание.

"О насилии, как правило, не говорят. Но после того, как сестрам Хачатурян было предъявлено обвинение, снова и снова проходят протесты. (...) Многие жалуются, что у жертв домашнего насилия в России есть только два выхода: умереть от насилия в собственных четырех стенах или оказаться перед судом и в тюрьме", - пишет Der Tagesspiegel.