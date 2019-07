9 июля 2019 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post Дело обретает личный характер: грузинский телеведущий разразился злобной тирадой против Путина, и напряженность в отношениях с Россией пошла на эскалацию "Напряженность между Россией и Грузией резко возросла в понедельник после того, как телеведущий в бывшей советской республике разразился полной бранных выражений тирадой, направленной против президента России Владимира Путина, что спровоцировало критику со стороны Кремля и осуждение внутри Грузии", - передает The Washington Post. Прозвучавшая по-русски в прямом эфире телеканала "Рустави-2" в воскресенье вечером тирада телеведущего Георгия Габунии последовала за двумя неделями ожесточенных антироссийских демонстраций в грузинской столице Тбилиси, кульминацией которых стало введение запрета со стороны правительства России на прямые рейсы между двумя странами, напоминает издание. Запрет вступил в силу в понедельник, прервав передвижение тысяч пассажиров. Газета подчеркивает, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти оскорбительные заявления совершенно неприемлемыми и заслуживающими осуждения. "(...) Связи между соседями находятся на своей наихудшей отметке за последние годы. В 2008 году военные действия переросли в короткую войну, когда Россия поддержала отколовшийся регион Южной Осетии, а российские войска вторглись в собственно Грузию. Постепенно отношения возобновились, и к 2013 году торговля и туризм между двумя странами были полностью восстановлены", - пишет издание. "Но в грузинском обществе существуют острые разногласия относительно того, какую роль должен играть его гораздо более крупный, политически влиятельный северный сосед. Опросы показывают, что большинство грузин выступают за вступление в НАТО, что привело бы в ярость Россию", - пишет автор публикации Эми Феррис-Ротман. "(...) Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе осудили выступление Габунии на телевидении, назвав его "провокацией". Оба лидера поддерживаются правящей партией "Грузинская мечта", которая в последние годы пытается наладить более тесные связи с Россией, разозлив оппозицию и многих простых грузин, которые видят в Москве оккупанта. У России есть военные базы в Южной Осетии и другом отколовшемся регионе, Абхазии - двух регионах, которые составляют пятую часть территории Грузии", - отмечается в публикации. "(...) Некоторые грузины обеспокоены тем, что осуждение правительством действий Габунии может пойти на пользу Москве", - говорится в статье. "К сожалению, заявления правительства Грузии идут в русле Кремлю. Это развитие событий вызывает страх, - говорит Это Бузиашвили, исследователь из Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета. - Это позволяет Кремлю сказать: "Видите, правительство Грузии с нами согласно. Мы дружелюбны, но другие подрывают наши отношения". "Туристический запрет на все российские и грузинские рейсы между странами создает серьезную экономическую проблему для Грузии (...)", - подчеркивает The Washington Post, добавляя, что "финансовый удар по Тбилиси, как ожидается, будет значительным". Россия же заявила, что запрет, подписанный Путиным, предназначен для защиты ее граждан от "русофобской истерии". "Отдельно российская Дума заявила в понедельник, что попросит правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы между двумя странами. Грузинское вино - фирменный предмет экспорта, и грузинская традиция виноделия насчитывает 8 тыс. лет. Россияне любят его, и его продажи части рассматривают как барометр отношений между бывшими советскими республиками. Ранее, в 2006-2013 годах, Россия вводила запрет на импорт грузинского вина в связи с тем, что Москва называла плохими стандартами качества, но и россияне, и грузины преимущественно считали этот шаг политически мотивированным", - резюмирует издание. Источник: The Washington Post