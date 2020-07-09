Конституция Путина

"Едва были объявлены результаты голосования по конституционной реформе, аппарат власти Владимира Путина возликовал. "По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", - заявил пресс-секретарь Кремля. Мэр Москвы назвал голосование "плебисцитом о консолидации общества вокруг Владимира Путина". Однако это не так", - пишет немецкое издание.

"Голосование по реформе Конституции 1993 года не было референдумом, для которого действуют строгие предписания. Создавались и подстраивались собственные правила. Так, урны для длившегося 7 дней голосования стояли на столиках под деревьями, на скамейках в парках, в тележках для покупок и багажниках автомобилей. Чтобы обеспечить реформе поддержку в дополнение к гарантированным голосам миллионов госслужащих, крупные предприятия должны были контролировать голосование своих сотрудников. К тому же в урны стопками опускали бюллетени. Эксперт по выборам подсчитал, вместо официальных 78% за реформу проголосовали 65%, число голосов "против" вместо 22% составило 35%, а явка - вместо 68% лишь 44%. Официальный результат - это новая версия несбыточной мечты: так как на президентских выборах 2018 года Путина якобы поддержало более половины избирателей, в этот раз должно было быть так же. Как тогда, так и сегодня это удалось сделать лишь с помощью манипуляций, но теперь в большем масштабе", - утверждает издание.

"В Кремле знают, что доверие к Путину и удовлетворенность его работой упали до минимума. (...) Сильнее всего на большинство подействовали социальные обещания: в конституцию были включены регулярная индексация пенсий и минимальная заработная плата выше прожиточного минимума. Подробностей нет, однако это стало лучшей рекламой его реформы. Богатство России распределено крайне неравномерно, многие люди бедны и живут в трудных условиях. Они не знают, где им брать деньги на лекарства, воду и электричество. С 2013 года сильно упали реальные доходы, едва ли у кого-то имеются сбережения. Поэтому так хорошо населением были восприняты подачки, которые Путин выплатил семьям в качестве поддержки во время эпидемии ровно ко дню голосования".

"Большинство россиян не видят альтернативы Путину. (...) Он обещает и олицетворяет стабильность. Соперникам препятствуют, последователей держат на расстоянии. Даже многие россияне, критически относящиеся к коррупции и кумовству, смиренно думают, что у Путина больше нет необходимости набивать себе карманы, а другой будет снова обогащаться. Путин лишь однажды высказался по поводу возможности выдвижения своей кандидатуры в 2024 году: если он не сможет этого сделать, через два года аппарат власти перестанет работать, потому что функционеры будут заняты лишь поиском преемников, сказал он в интервью. Это послание - я или коллапс - было направлено прежде всего в адрес элиты, которой следует прекратить строить умозаключения о времени после Путина, которому в октябре исполнится 68 лет".

"Российское общество не сплотилось вокруг Путина, как утверждает Кремль. Оно расколото. Многие молодые россияне не видят перспектив на своей родине, уезжают в другие страны или мечтают об этом. Вероятно, большая часть тех, кто, несмотря на масштабную кампанию, проголосовал против реформы или бойкотировал голосование, принадлежат к этому поколению", - пишет Frankfurter Allgemeine.