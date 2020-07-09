Бывшая подруга Меланьи Трамп раскрывает темную сторону президентской четы в новой книге

"(...) После племянницы президента Мэри Трамп настал черед Стефани Уинстон Волкофф, бывшей наперсницы Меланьи Трамп, решившей выпустить в свет книгу. В книге "Меланья и я" описывается дружба между двумя женщинами, затем то время, когда Стефани Уинстон Волкофф была консультантом Первой леди, и, наконец, ее внезапное отстранение после того, как она помогала составить план церемонии инаугурации президента. Kнига, которая, согласно замечанию The Daily Beast, содержит "взрывные" откровения о Меланье Трамп, выйдет 1 сентября в Gallery Books, филиале издательства Simon & Schuster, которое также издает и книгу племянницы Дональда Трампа (...), выпуск которой запланирован на 14 июля", - пишет Le Figaro.

"Стефани Уинстон Волкофф познакомилась с Меланьей Трамп в Нью-Йорке в 1998 году, тогда же началась их дружба. (...) Она также была организатором ежегодного звездного гала-концерта MetGala и работала в журнале Vogue, где главный редактор американского издания журнала Анна Винтур дала ей прозвище "Генерал Уинстон", - говорится в статье.

Вскоре после начала срока полномочий Дональда Трампа Стефани и Меланья поссорилась. "Сообщается, что ее фирма Wolkoff заработала 26 млн долларов на подготовке мероприятий, связанных с инаугурацией. Вскоре после этого она покинула свой пост в восточном крыле Белого дома. (...) Президент, со своей стороны, дал понять, что ее уволили за то, что она извлекла чрезмерную прибыль из своей дружбы с президентской парой. Стефани Уинстон Волкофф сочла, что ее "бросили под автобус", и сегодня она готова раскрыть информацию о тех дорогостоящих средствах, которые были выделены для инаугурационной комиссии", - сообщает издание.

"По информации The Daily Beast, после ее ухода Меланья Трамп якобы отправила ей электронное письмо со словами: "Мне жаль, что профессиональная часть наших отношений завершилась, но меня утешает тот факт, что наша дружба восторжествует над политикой". Однако две женщины так и не возобновили свои отношения", - говорится в публикации.