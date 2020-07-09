Обвинение российского журналиста в госизмене вызывает опасения

"Российская спецслужба обвиняет бывшего журналиста Ивана Сафронова в разглашении сведений, являющихся государственной тайной. Это одна из сильнейших "дубин" уголовного права и очередной удар по свободе прессы в России", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

"До недавнего времени в соответствующих кругах Иван Сафронов был одним из наиболее известных российских журналистов в вопросах армии, вооружения и безопасности. Его расследования становились сенсацией и, несомненно, часто вызывали недовольство и досаду у представителей органов безопасности и влиятельной оборонной промышленности. Отвечающая за контрразведку спецслужба ФСБ обвиняет его в госизмене".

"Государственная измена" - одно из наиболее опасных орудий закона против каждого россиянина, который имеет дело с информацией и иностранными партнерами; за нее грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Усложняет ситуацию и то, что такие судебные процессы проходят за закрытыми дверьми и даже адвокатов зачастую обязывают не сообщать подробности общественности", - отмечает издание.

"В 2012 году соответствующая 275-я статья Уголовного кодекса была намеренно и расплывчато распространена и на лиц, не имеющих прямого доступа к сведениям, являющимся государственной тайной. В ней отражается паранойя российского руководства, которое повсюду заподазривает врагов. Раньше в такой форме она не применялась к журналистам. Однако под прицел ФСБ в последние годы попал ряд ученых, работающих на стыке науки и оборонных технологий. Адвокат Иван Павлов, годами защищающий обвиняемых в госизмене и входящий сегодня в команду защитников Сафронова, с сарказмом сказал в интервью российским СМИ, что теперь, по-видимому, настала очередь журналистов".

"Друзья и коллеги Сафронова не могут себе представить, что именно он якобы является "шпионом НАТО". Каждый российский журналист, занимающийся расследованиями, ходит по тонкому льду; это особенно касается тем, над которыми работал Сафронов", - указывает автор статьи.

"Сафронов не соответствовал клише о том, что каждый журналист критической российской газеты одновременно является оппозиционером: коллеги описывают его как настоящего патриота и защитника кремлевской политики - также и поэтому обвинение его в шпионаже на НАТО кажется мало правдоподобным".

"Журналисты и критики правительства шокированы серьезными обвинениями в адрес Сафронова и по принципиальным соображениям. В действиях органов безопасности они видят очередной шаг по ограничению свободы слова и попытку заставить журналистику замолчать - несколько дней назад был вынесен приговор журналистке Светлане Прокопьевой. Позиция следователей, согласно которой обвинение не связано с его работой журналистом, кажется сфабрикованной".

Из-за статьи Сафронова от марта 2019 года о возможной продаже российских истребителей Египту в отношении "Коммерсанта" было начато расследование, а сделка по продаже оружия провалилась. "Очевидно, ФСБ следила за ним уже давно", - отмечает Neue Zürcher Zeitung.