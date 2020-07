Тихие больные

"Исследование свидетельствует о том, что почти каждое второе заражение Sars-CoV-2 протекает незаметно для заболевшего, который, однако, может заразить остальных. Возможно ли, несмотря на это, сдержать пандемию?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Какова доля таких "тихих больных", до сих пор известно лишь приблизительно. Исследование калифорнийских ученых свидетельствует о том, что примерно каждое второе заражение Sars-CoV-2 протекает незаметно для заболевшего. Сегодня также известно, что заразными могут быть люди, болеющие бессимптомно, и те, у кого признаки болезни еще не проявились. Исследования и вовсе показывают, что именно в период между заражением и появлением симптомов люди особенно заразны. Поэтому меры для сдерживания пандемии не должны концентрироваться только на очевидно больных. "Даже если все симптомные случаи будут изолированы, может возникнуть мощная вспышка заболевания", - предостерегают ученые из Калифорнийского университета в Беркли в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Когда во многих странах снимают ограничения, чтобы активизировать экономическую и культурную жизнь, разумная стратегия по выявлению всех случаев заражения имеет существенное значение. Поэтому калифорнийские ученые создали два модельных расчета, в которые они включили как людей с признаками заболевания, так и бессимптомных заболевших. В двух сценариях исследователи исходят из того, что ввиду отсутствия симптомов не изолированными остаются 17,9% и 30,8% всех зараженных".

"Результаты показывают, что большая часть случаев передачи вируса приходится на бессимптомных больных - или потому что они находятся на пресимптоматической стадии болезни, или потому что заболевание протекает у них бессимптомно".

"Даже если только 17,9% всех зараженных не имеют симптомов (данные основываются на исследовании вспышки заболевания на круизном лайнере Diamond Princess), на них приходится более чем каждый второй случай передачи вируса. Гораздо более заразными являются, однако, люди, у которых затем проявляются симптомы (48%), в то время как полностью бессимптомные больные могут вызвать лишь 3,4% дальнейших заражений. Если ученые предполагали наличие 30,8% бессимптомных зараженных, как сообщалось в другом исследовании, количество случаев дальнейшей передачи вируса почти не менялось (47% и 6,6%).

"Из своих расчетов ученые сделали вывод, что необходимо распознать и изолировать как минимум треть всех "тихих" случаев заражения, чтобы решительным образом остановить распространение вируса. Они подчеркивают "крайнюю необходимость расширения проверки подозрительных бессимптомных случаев". (...) По мнению калифорнийских ученых, также необходимо значительно улучшить отслеживание контактов", - передает Süddeutsche Zeitung.