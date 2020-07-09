Семейство Кардашьян в Белом доме - американская мечта?

"Рэпер Канье Уэст хочет стать президентом США. И, как знать, возможно, семейство Кардашьян однажды действительно въедет в Белый дом. Ким и без того давно видит себя Первой леди Америки", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Порой все же имеет смысл окунуться в мир бульварного телевидения, - отмечает журналистка Юлия Хакобер. - Во всяком случае зрители реалити-шоу "Семейство Кардашьян" давно знают, что Канье Уэст никогда не шутит. В одной из серий передачи рэпер заявил своей озадаченной супруге Ким, что она должна серьезнее относиться к его навязчивым идеям: "Я все говорю всерьез. Я не шучу". В этом смысле к опубликованным в Twitter намерениям рэпера баллотироваться в президенты США, возможно, стоит отнестись с уважением".

"Настоящая сенсация заключалась бы не в том, что в Овальном кабинете окажется человек, над политическими амбициями которого сначала смеялись; нет - вместе с Канье Уэст в Белый дом въедет семейство Кардашьян. Зять в качестве мистера президента, дочь - в качестве Первой леди: это, конечно, был бы удачный ход мамы-менеджера Крис Дженнер, женщины, которой удалось из одного-единственного секс-видео своей второй дочери построить империю. Наблюдать за восхождением ребенка в подобные сферы пока смогла разве что Кэрол Миддлтон", - пишет издание.

"То, что Ким К. уже давно видит себя Первой леди (поп-культуры) США, она подчеркнула еще в 2017 году на фотосессии для журнала Interview Magazine, для которой она переоделась в образ Джекки Кеннеди. (...) Тогда обложку журнала посчитали ироническим намеком на известные политические династии, однако по прошествии времени она кажется вызовом на бой: Ким и Канье, всегда одетая в землистые тона звездная парочка XXI века, так безудержно живущая американской мечтой, - учитывая миллионы подписчиков в соцсетях, эти двое считают естественным претендовать на высшие посты. Ким уже сейчас изучает юриспруденцию (...)", - говорится в статье.

"Как минимум неприятных сюрпризов при Кардашьянах не будет. Все семейные скандалы уже решены в 18 сезонах реалити-шоу, - иронизирует издание. - То есть на самом деле никто не сможет утверждать, что все это считалось невозможным, когда Кардашьяны-Уэсты, быть может, не в таком далеком будущем превратят Белый дом в минималистичный дизайнерский дворец с помощью своего любимого архитектора Акселя Верводта и будут править, сидя на старинных монастырских табуретах на голом бетонном полу. Когда Канье положит на музыку свою инаугурацию в форме 14-актного мюзикла (...) и когда сестра Ким Кайли будет назначена министром торговли".