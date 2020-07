9 июля 2020 г. Катарина Зарелла | The Wall Street Journal Нужна помощь в социальном дистанцировании? Попробуйте гигантские летние платья "Пожалуйста, соблюдайте социальное дистанцирование", - гласил в Instagram июньский пост лондонского фэшн-консультанта Кейти Ройнсумран, питающей страсть к крупногабаритным нарядам. Фото запечатлело ее в юбке из сетки с цветочным принтом, которая сильно расширяется книзу. Ее пост в соцсети был немного ироничным, но на фоне того, как мир начинает вновь открываться, не такие уж тонкие намеки с требованием "держать дистанцию", вероятно, находят свое место и в моде (обратите внимание на новую моду на зонтики)", - пишет The Wall Street Journal. "Летние коллекции предлагают множество шикарных платьев в духе "держи дистанцию" - от хлопкового платья-колокола от Dries Van Noten до пышных многослойных нейлоновых предметов гардероба от Molly Goddard. Хотя эти луки дебютировали задолго до пандемии, можно решить, что дизайнеры - ясновидящие, так или иначе предугадавшие, что женщины захотят одновременно и чувствовать, что их тело дышит, и защищенными", - передает газета. (...) "Это сложный гибрид между женственностью и хрупкостью, силой и мощью", - поясняет лондонский дизайнер Симона Роча, которая создает смелые силуэты из нежных тканей. Внушительная окружность и соответствующее отношение, предполагает нью-йоркский дизайнер Кристофер Джон Роджерс, являются ключом к защите вашего периметра: "Когда вы носите формы, которые... занимают место, вы знаете [это], а люди немного нервничают. Они предоставят вам немного больше места". Одно из его объемных, переливающихся платьев сшито из 24 ярдов ткани". "Исторические прецеденты говорят в поддержку использования одежды как инструмента социального дистанцирования. В 1800-х годах женские кринолины-каркасы - куполообразые нижние юбки из стали или китового уса - препятствовали нежелательным поползновениям со стороны мужчин. "Задача состояла в том, чтобы создать барьеры - будь то классовые или гендерные", - поясняет доктор Эйнав Рабинович-Фокс, который преподает историю в Кейсовском университете Западного резервного района в Огайо. Излюбленные богатыми женщинами, которые могли позволить себе быть неподвижными, кринолины и соответствующие им платья имели пугающие окружности, которые, вероятно, помогли предотвращать заражение болезнями, таким как оспа. У них был один минус: они были легко воспламеняющимися и часто загорались", - говорится в статье. "В летних платьях этого года объем достигается без громоздких кринолинов и проблем с пожарной безопасностью. Марина Кортбави, основатель и дизайнер бруклинского бренда Merlette, указывает, что ее бестселлер - платье-трапеция Soliman - занимает три места в метро - эта концепция всего год назад могла оказаться социально неприемлемой. "Я уверена, что здесь есть элемент защиты", - подчеркивает она. Но изначально на создание ее фирменного силуэта ее сподвигло вовсе не желание господствовать в пространстве общественного транспорта. "Объемность возникла из-за желания чувствовать себя свободно в моей одежде", - сказала она. (...) (...) "Натали Кейтс, 51 год, нью-йоркский арт-консультант и продюсер мероприятий, с 90-х годов была любительницей драматических нарядов. Катаясь на велосипеде, она восторгается своими юбками, которые развеваются позади нее "словно плащ супергероя". Рианнон Ярроу, основательница магазина в Лос-Анджелесе, в котором продаются редкие книги, тоже находит объемные стили привлекательными - нося такую одежду, подсознательно она танцует. (...)" "Чтобы избежать ассоциаций с платьем принцессы, "дополните свое объемное платье плоской, тяжелой обувью", советует Роча, которая надевает свои "скульптурные модели" даже в супермаркет. "Они созданы не для того, чтобы выглядеть нарядным или одетым для особого случая. Они для того, чтобы сделать каждый день интересным". (...) "(...) Объемное платье не сможет всерьез защитить вас от микробов: это все-таки платье, а не защитное поле. Но помочь оно может. По словам Роча, если ты покрыта слоями сетки, "тебя никогда не задавят. Люди действительно уважают твое пространство. А сейчас личное пространство - это наивысшая роскошь". Источник: The Wall Street Journal