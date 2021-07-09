Они прибывают прямыми рейсами и через турагентства

"Из-за наплыва мигрантов из Белоруссии Литва хочет закрыть границу и задействовать армию. Есть признаки того, что диктатор Александр Лукашенко действует целенаправленно", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Протяженность границы с Белоруссией составляет почти 700 километров, и теперь литовское правительство хочет в сжатые сроки затянуть ее колючей проволокой. Миграционный кризис в Литве все больше обостряется - планируется задействовать даже армию. Но она "не будет стрелять на границе", заверила в среду днем премьер-министр Ингрида Шимоните. Военные патрули и колючая проволока - это "сигналы и средства сдерживания организаторов потока нелегальных мигрантов. Это не стена из камня или железа", заявила она. Однако, судя по сообщениям, в затруднительной ситуации пограничники все же произвели предупредительные выстрелы в сторону одной группы мигрантов", - передает журналист Герхард Гнаук.

"В этом году, в основном начиная с июня и по состоянию на утро четверга, лесные приграничные районы незаконно пересекли со стороны Белоруссии 1509 мигрантов, что почти в двадцать раз больше, чем за весь прошлый год, - указывает издание. - (...) Около половины мигрантов родом из Ирака, остальные - из Сирии и других стран Азии и Западной Африки. Большинство из них не имеют документов и просят предоставить убежище".

"По словам премьер-министра Шимоните, были обнаружены первые доказательства того, что Белоруссия заманивает мигрантов к себе. "Есть туристические агентства и прямые рейсы, например, между Минском и Багдадом, есть агентства в Белоруссии и других странах, которые заманивают этих так называемых туристов в Минск", - заявила она. Другие мигранты, очевидно, прибывают самолетом из Стамбула. Председатель Европейского совета Шарль Мишель также заявил после посещения белорусской границы во вторник: "Мы подозреваем, что все это происходит не без участия режима в Белоруссии". Он сказал, что поднимет этот вопрос на следующей неделе на встрече с главой правительства Ирака".

"Еще до июня белорусские пограничники сообщали о ряде задержаний азиатов и африканцев у западной границы, большинство из которых, согласно правилам, могли въехать в Белоруссию только по визе. (...) Сейчас ситуация на западной границе Белоруссии изменилась: тех, кто хочет нелегально уехать на запад, в страны ЕС, Литву и Польшу, пропускают или даже помогают им это сделать. Говорят, целые группы людей организованно принимают в аэропорту Минска и доставляют в ожидающие их автобусы", - говорится в статье.

"Эти мигранты обычно становятся жертвами (белорусского) режима и бизнеса, которому безразличны люди и их права, - заявила Шимоните. - Их часто вводят в заблуждение и рассказывают сказки вроде того, что попасть в ЕС очень легко. Нужно лишь заплатить большую сумму денег. С человеческой точки зрения, это трагедия".

"В четверг министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил балтийскому информационному агентству BNS, что уже в субботу может быть задействована армия и начата работа по монтажу колючей проволоки. Как рассказали FAZ сотрудники литовской погранслужбы, мигранты прибывают круглосуточно. По их словам, пока только около трети границы с Белоруссией защищено заборами, оснащено камерами и другой техникой. Необходимую колючую проволоку сначала нужно будет закупить, и все это займет время. "Пока что мы будем использовать больше людей, а не техники", - говорят пограничники".

"В четверг к работе на границе должны были приступить десять сотрудников из Эстонии, направленных сюда для поддержки. Агентство ЕС по охране границ Frontex на данный момент направило в Литву шесть сотрудников, на очереди еще несколько десятков. Тем временем польская погранслужба сообщила о задержании 40 афганцев вблизи белорусской границы во вторник. В прошлом году на границе с Белоруссией было задержано 114 нелегальных мигрантов, в этом году уже 186", - пишет Frankfurter Allgemeine.