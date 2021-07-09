Армения, Ливия, Ирак: революция дронов на поле боя

(...) "Несколько дней назад несколько жандармов из Секции боевого обеспечения дронов (SPAD) вернулись из Брюсселя. На территории казарм Célestins, где размещается Республиканская гвардия в Париже, некоторые жандармы SPAD проводят демонстрацию: небольшая машина незаметно пролетает над головой, такой беспилотник по силам приобрести кому угодно. Но он может быть оснащен камерой или, что еще хуже, взрывчаткой... Кстати, в понедельник в Ираке американские военные обезвредили бомбу, заложенную в дроне, над своим посольством в Багдаде. Во вторник нападению подвергся аэропорт Эрбиль в Курдистане. В Сахеле, где действует французская армия, джихадистские группировки используют беспилотники для подготовки своих атак. В октябре 2016 года два французских спецназовца были ранены в Эрбиле в результате попадания в ловушку летающего беспилотника, который однажды взорвался на земле", - пишет журналист Le Figaro Николя Барот.

(...) "SPAD, единственное в своем роде подразделение, было развернуто во время последнего саммита НАТО в бельгийской столице. (...) Угроза со стороны беспилотников "растет и усиливается", заявила в среду министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, присутствуя в Бискарросе на первой стрельбе по беспилотникам с помощью лазерного оружия. Компания Cilas, разрабатывающая это футуристическое оружие, должна быть готова к его производству в 2024 году. "У нас нет права на ошибку", - добавила министр. "Речь идет о настоящей технологической проблеме, потому что это столкновение с угрозой, которую не всегда может учесть при наведении наша классическая противовоздушная оборона: цель слишком маленькая, слишком медленная, слишком низкая и со слабой характеристикой сигналов, отражённых от летательного аппарата", - подробно объяснила Флоранс Парли.

"Стрелять дорогими ракетами по недорогим устройствам не имеет смысла. "Прошло время, когда можно было действовать нерешительно", - пишут парламентарии в опубликованном в четверг отчете о дронах. До них Сенат также предупреждал о "стратегическом прорыве", который представляют собой дроны. Франция серьезно отстает с точки зрения своей стратегии и возможностей в области беспилотных летательных аппаратов", - пишет Le Monde.

(...) "Сегодня мы начинаем с нуля", - поясняют в сухопутной армия. Пока происходит обкатка системы. Как утверждается, "цепочка обнаружение-идентификация-нейтрализация" еще не обеспечена. Как быть уверенным, чтобы отличить вражеский дрон от другого объекта или птицы и поразить его. Вооруженные силы пытаются взрывать объекты с помощью гранат с воздушным разрывом. (...) "Слабым местом дронов является их связь для передачи данных, - объясняет подполковник Пьер-Ив, специалист по дронам в сухопутной армии. - Но следующее поколение сумеет это преодолеть".

"Такая угроза никого и ничего не щадит, от безопасности политических собраний и народных демонстраций до полей сражений. За несколько расплывчатой терминологией, относящейся к дистанционно или автоматически управляемому самолету, скрывается обширный арсенал, который меняет привычки ведения войны", - указывает автор статьи.

"Дроны представляют собой прежде всего техническую способность запускать объекты с дистанционным управлением, - объясняет Амели Ферей, исследователь из Института стратегических исследований Военного училища (IRSERM). - Злоумышленник больше не подвергается опасности".

(...) "Франция недавно перешла на вооружение беспилотниками, но их история довольно старая. Она началась во время Второй мировой войны. Но их использование стало развиваться лишь с 2000-х годов, когда в США были реализованы целевые программы ликвидации. Объектом одной из них стал иранский генерал Сулеймани, убитый в январе 2020 года. В последние годы такое оружие стало распространяться по мере падения стоимости производства. Осенью 2019 года инфраструктура нефтяной компании Aramco была атакована дронами-смертниками, которые не удалось перехватить. Турция опиралась на свои беспилотники во время своей кампании в Сирии в 2020 году. В Нагорном Карабахе в 2020 году дроны Азербайджана, сделанные по турецкой или израильской технологии, сыграли решающую роль в борьбе с оборонительными средствами Армении", отмечает журналист.

(...) "В Ливии дроны позволили правительству, поддерживаемому Анкарой, противостоять нападению генерала Хафтара. "Дроны можно использовать вместо обычных воздушных средств", - объясняет Од Тома, исследователь из Фонда стратегических исследований. "Несмотря на меньшие технические возможности, Турция сумела максимизировать кинетический эффект своих платформ благодаря внедрению надежного устройства. Анкара является своего рода источником новой операционной концепции, которая может быть воспроизведена другими государственными и негосударственными субъектами", - сказала она.

"Израиль, Иран, Турция или "Хезболла" разрабатывают дроны. Китай тоже имеет развитое производство беспилотников. Незаметные и недорогие дроны представляют собой новое оружие для бедных или для государств, стремящихся действовать с минимальными затратами. Размноженные и скоординированные в своих движениях дроны представляют серьезную опасность. Китайские военные уже размышляют над установкой потока беспилотников, способного пролететь над своей целью и уничтожить ее. Западные державы хотят верить в то, что дроны не смогут полностью изменить баланс сил", - анализирует автор публикации.

"В 2000-х годах Франция упустила шанс на развитие дронов. Сейчас получено указание об изменении курса. "Мы собираемся увеличить количество беспилотных летательных аппаратов в армии более чем в 10 раз, чтобы от 250 в 2017 году перейти на 3000 в 2023 году", - поясняет подполковник Пьер-Ив. Будущие боевые дроны также должны обладать возможностями радиоэлектронной борьбы, биологических или химических исследований, картографирования...", - резюмирует Николя Барот.