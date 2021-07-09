Север Афганистана отступает перед талибами - Таджикистан видит угрозу своей границе

"После объявления о выводе американских войск из Афганистана талибы отвоевывают все новые территории на севере страны. Бегство людей в Таджикистан вызывает большую озабоченность в Центральной Азии и в России", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Видео не датировано и показывает пограничный переход на севере Афганистана. Грузовик подъезжает к мосту, отделяющему страну от северного соседа, Таджикистана. Человек, снимающий видео, представляется талибом, обменивается парой слов с шофером и открывает ему дорогу через границу. До этого, судя по кадрам, бородатый, вооруженный, кажущийся не подготовленным пограничник, называл это место Шерхан-Бандар. Теперь оно в руках "Талибана"*, - повествует журналист Маркус Акерет.

"Шерхан-Бандар - символическое место. (...) Оно напрямую связывает северный афганский город Кундуз и столицу Таджикистана Душанбе", - отмечает издание.

"Талибы заверили, что трансграничная торговля продолжится беспрепятственно. Об этом они, по-видимому, договорились с таджикской стороной. Налоги и пошлины - желанный источник дохода для радикальных исламских боевиков, намеревающихся установить контроль над северной частью Афганистана".

"Но тот факт, что таджики и талибы без всякого шума пришли к соглашению для обеспечения торговли, теряется в заголовках газет в эти дни. Таджикистан крайне обеспокоен ситуацией в соседней стране, на севере которой также проживают этнические таджики. Никогда со времен обретения Таджикистаном независимости в 1991 году война в Афганистане не перекидывалась через границу так явно, как сейчас", - говорится в статье.

"Когда талибы взяли под контроль Шерхан-Бандар, 134 афганских пограничника и другие госслужащие бежали в Таджикистан. С тех пор не проходит и дня, чтобы таджикские ведомства, расположенные вдоль 1430-километровой границы, не сообщали о переходе через границу сотен, а иногда и нескольких тысяч представителей афганских правительственных войск и мирных жителей, ищущих защиты от наступающих боевиков. Говорят, что уже более 70% общей границы сейчас контролируется талибами. Помимо Шерхан-Бандара, в руки наступающих исламистов попали и другие важные пограничные мосты, например, Ишкашим на реке Пяндж", - пишет издание.

"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, которому одновременно приходится бороться с долго отрицавшейся третьей волной Covid-19, в начале недели мобилизовал 20 тыс. резервистов. В четверг он обратился к военному альянсу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором главенствующее положение занимает Москва, за помощью в возможном отражении угроз из Афганистана. Рахмон не хочет, чтобы его страна превратилась в лагерь для интернированных солдат афганского правительства".

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров также пообещал поддержку. Москва сохраняет военное присутствие в стране в составе 7 тыс. военнослужащих и вместе с таджиками на протяжении многих лет отвечает за безопасность границ. Уже давно она очень обеспокоена ситуацией, которая может возникнуть в результате поспешного выхода американцев из Афганистана".

"Эксперты сказали в интервью радио Ozodi, таджикской службе американской радиовещательной компании "Радио "Свобода"**, что опасность для Центральной Азии и, косвенно, для России представляют не столько сами талибы, сколько транснациональные исламистские боевики, действующие под их защитой, которые могут проникнуть в соседние с Афганистаном страны Центральной Азии, ослабленные социально-экономическими трудностями и пандемией. Россия неоднократно пробовала свои силы в посредничестве, и уже давно не стесняется совместных выступлений с талибами. Но ее собственные антиамериканские геополитические цели всегда смешивались с провозглашаемыми намерениями обеспечить афганцам возможность самим определять свою судьбу", - указывает NZZ.

"За два с половиной месяца после объявления о поспешном выводе американских войск талибы распространились на территории от северо-запада до северо-востока Афганистана так широко, как никогда ранее. Согласно новому исследованию Афганской аналитической сети, с 1 мая по конец июня они захватили более 60 районов в девяти провинциях. Это драматичное изменение соотношения сил", - подчеркивает издание.

"Афганская аналитическая сеть рассматривает неожиданно быстрое продвижение талибов на севере страны как попытку сломить сопротивление возможному захвату власти в Кабуле на ранней стадии. Они якобы хотят воспрепятствовать тому, чтобы оппозиция, выступающая против реталибанизации Афганистана, сформировалась на своей родной территории на севере, как это уже было в 1990-х годах и ранее в борьбе против советских войск. Правительство, наоборот, пытается возродить структуры сопротивления, существовавшие в те времена", - пишет Neue Zürcher Zeitung.

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

** - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента