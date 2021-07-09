Мытье - совершенно переоцененное в истории занятие

"Мыться "до скрипа" - есть ли в этом необходимость? То, как люди ухаживают за собой, зависит от моды, норм и привычек. Вся история и в последнее время коронавирус показывают: чистота - это вопрос взглядов", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Из-за коронавируса в период с марта 2020 года по март 2021 года резко упали продажи товаров личной гигиены. Компания Nielsen, занимающаяся исследованием рынка, выяснила, что в Германии стало продаваться на 10% меньше шампуней, на 16% меньше средств для укладки волос и примерно на 20% меньше гелей. А так как дамы стали носить маски, на 35% упали и продажи помады", - отмечает журналистка Виола Шенц.

"Как показало исследование компании YouGov, с начала пандемии 17% британцев отказались от ежедневного принятия душа. А в Twitter и других соцсетях вслед за любителями мешковатой одежды и женщинами, не желающими носить бюстгальтер, совершают каминг-аут и противники принятия душа. Ведь, сидя в домашнем офисе, можно и скверно пахнуть - никто этого не заметит. К чему же это приведет?".

"Возможно, к перезагрузке, - полагает автор статьи. - Ведь это не первый случай в истории человечества, когда кризис переворачивал наше поведение в плане гигиены с ног на голову. В результате эпидемий, завоевательных войн, миграций или просто в результате торговли с далекими цивилизациями появлялись новые моды и нормы".

"Грязь - понятие относительное, - пишет Der Spiegel. - Каждая эпоха, каждая цивилизация устанавливает свои собственные стандарты гигиены. (...) Древние египтяне, поклонявшиеся Нилу, свысока смотрели на греков, потому что те мылись в стоячей воде - в ваннах. Римляне украли у греков их ванную культуру и довели ее до крайности в своих термах. Целыми днями они предавались купанию в саунах, пьянству и сексу в купальных дворцах. Мытье в Древнем Риме было общественным занятием, как и сегодня в Японии, Финляндии или Турции. При этом, например, для современных американцев купание в окружении множества людей было бы ужасом".

"Как люди моются и как они понимают чистоту - это вопрос взглядов. Он редко основывается на рациональных или даже научных знаниях. Гораздо большее значение имеют заблуждения и предрассудки, обычаи и, прежде всего, вероисповедание. Мало что оказало такое сильное влияние на западную гигиену, как христианская вера - точнее не оказало", - повествует издание.

"Иисус говорил о чистоте души. О чистоте тела он ничего не говорил. Это имело свои последствия. Во всех основных религиях есть ритуалы очищения: мусульмане моют лицо, руки и ноги перед пятничной молитвой. Евреи соблюдают сложные правила чистоты в субботу, индуисты купаются в - грязном - Ганге, буддийские монахи начинают день с очищения своего тела".

"А ранние христиане? Жители Востока поражались европейцам. "Они никогда не моются, потому что при рождении скверные люди в черных одеждах льют им на голову воду, - замечает арабский садовник в классическом труде "Тысяча и одна ночь". - Сопровождаемое странными жестами, это действие освобождает их от мытья до конца жизни".

"В раннем Средневековье христианские проповедники ходили в лохмотьях и вшах, восхваляя внутренние ценности. "Чистое тело и чистое платье означают нечистую душу", - учила своих монахинь преподобная Павла Римская (347-404)".

"Но удобства порой побеждают веру, - повествует издание. - Однажды крестоносцы отправились спасать Иерусалим от неверных - и именно они вернули их обычаи на Запад: в виде хамама. В Средние века люди были рады привнести такую арабскую роскошь в европейские дома и купались в чанах с горячей водой. Представители низших классов часто посещали общественные бани".

"Но мытье вскоре стало в этих заведениях лишь второстепенным занятием. Как и римляне, люди там ели, пили, играли и пели - без одежды. "Все, кто хочет заняться любовью, жениться или предаться другим удовольствиям, приезжают сюда", - писал флорентийский писатель Джан Франческо Поджо Браччолини в 1414 году о швейцарском Бадене".

"В 1348 году Европу охватила чума и принесла с собой гнойные язвы, разложение и смерть. Люди скрывались от общественной жизни в домах и избегали бань - хотя бы потому, что чуму считали божьей карой за это логово разврата. Последовали "два самых грязных века в истории Европы", - пишет Кэтрин Ашенбург в книге "Грязь на чистоту", посвященной истории человеческой гигиены".

"Во время опасной чумы по Европе распространилась и еще одна глупость: закупоренные поры якобы поддерживают "баланс" телесных жидкостей и защищают от проникновения в организм болезней, считали люди. (...) Пот и пыль должны забивать поры, или же в кожу можно втирать дорогие масла - но ни в коем случае нельзя использовать для очищения пор воду, особенно при дворе".

"С XVI по XVIII век монархи ходили по своим замкам, источая такой же неприятный запах, как и их крепостные крестьяне, работавшие на полях. Английская королева Елизавета I (1533-1603) мылась раз в месяц, "независимо от того, нужно ей это было или нет". Ванну, открывающую поры, заменяло новое средство: льняная рубашка, надеваемая на голое тело, должна была впитывать пот и грязь. Некоторые носили ее нестиранной до последнего", - говорится в статье.

"Вскоре зловонные ткани стали считаться символом статуса; на портретах того времени белый лен выглядывает из рукавов и воротников знатных дам и господ", - отмечает издание.

"Тем временем все больше людей жили в городах, в переулках которых оказывалось все: отходы скотобоен, гнилые овощи, содержимое ночных горшков. (...) С появлением канализации люди начали понимать, что вода, возможно, не так уж и вредна для здоровья и комфорта".

"Так в конце XVIII века мытье вернулось в Европу. (...) Наставление английского дворянства теперь гласило: если грязь забивает поры, углекислый газ не может выйти из организма. Доказательством служили опыты с лошадьми, вымазанными дегтем, которые погибали в муках".

"Правительствам также то и дело приходилось прибегать к жестким мерам, чтобы нести научные знания в народ. В США на это повлияла массовая иммиграция. В 1900 году почти 40% из 3,5 млн жителей Нью-Йорка составляли иммигранты. В Филадельфии и Бостоне переселенцы тоже теснились в бедном жилье, где регулярно вспыхивали оспа и тиф. (...) Грязные персонажи, обитавшие в перенаселенных домах, должны были стать хорошими, чистыми американцами. Каждый день 8 тыс. иммигрантов на острове Эллис должны были стоять под душем - многие первый раз в жизни. Купание, считал один чикагский политик, было "единственной цивилизующей силой, которая могла как-то повлиять на нецивилизованных европейцев".

"За десятилетия до появления коронавируса, вместе с принуждением к мытью пришел и постоянный страх перед микробами и бактериями. Уже давно в США можно купить специальные ремни, которые позволяют не использовать поручни в автобусах, а в супермаркетах можно надеть специальные манжеты на кишащую микробами ручку тележки".

"Но и сегодня в чистоплотных США можно наблюдать перемену взглядов. Как пишет The New York Times, все больше американцев приходят к выводу, что реже принимать душ - это лучше для кожи и окружающей среды. Если все продолжат тщательно мыть руки, то, возможно, это будет новым здоровым компромиссом", - заключает Der Spiegel.