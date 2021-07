9 июля 2021 г. Дэвид Чартер | The Times Covid связали с эректильной дисфункцией у мужчин "Врачи подозревают наличие связи между Covid-19 и эректильной дисфункцией, при этом, как свидетельствуют разрозненные данные, на это состояние жалуется все большее число мужчин, переболевших коронавирусом", - пишет The Times. "Медики хотят проведения большего числа исследований для изучения предполагаемой корреляции между мужчинами, заразившимися вирусом и у которых затем развилась пневмония, которая может спровоцировать воспаление кровеносных сосудов, и этим эректильной дисфункцией. Другая гипотеза заключается в том, что Covid-19 может повреждать клетки Лейдига, вырабатывающие тестостерон", - говорится в статье. "Доктор Райан Бергланд, уролог из клиники Кливленда, сообщил The Los Angeles Times, что эректильная дисфункция может возникать из-за Covid-19 аналогично воспалению сердечной мышцы (миокардиту). "Cами кровеносные сосуды могут воспаляться, что может вызвать обструктивный феномен и негативно повлиять на способность к эрекции", - подчеркнул он. "Опрос Римского университета, представленный в журнале Andrology в марте, показал, что распространенность эректильной дисфункции среди 100 сексуально активных мужчин была значительно выше (на уровне 28%) среди 25 мужчин, у которых был положительный результат теста на вирус, по сравнению с 75, у которых не было коронавируса (9,33%). "Обследование двух мужчин показало, что у них все еще сохранялись вирусные частицы рядом с эндотелиальными клетками, выстилающими внутреннюю поверхность кровеносных сосудов в половом члене, даже через 8 месяцев после исчезновения симптомов Covid-19", - говорится в статье. "У них развилась тяжелая эректильная дисфункция, хотя до заражения коронавирусом они не страдали этим состоянием, говорится в докладе урологического отделения Медицинской школы Миллера Университета Майами, опубликованном в The World Journal of Mens Health в мае. Согласно обзору, опубликованному в Journal of Endocrinological Investigation, патологоанатомическое вскрытие 12 человек, умерших от Covid-19, также показало "значительно уменьшенное количество клеток Лейдига", - отмечается в публикации. Источник: The Times