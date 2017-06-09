Сможет ли Россия остаться в "райской обстановке" для Центробанка?

"Председатель Банка России Эльвина Набиуллина почти достигла того, о чем только мечтают главы многих других центробанков, - почти довела инфляцию до заданного уровня", - пишет журналистка Bloomberg Анна Андрианова.

"Правда, российские высокопоставленные лица, в отличие от руководства ЕЦБ, борются со слишком высокой инфляцией, а не со слишком низким ростом цен. При движении к целевому уровню инфляции в 4% Набиуллина столкнулась с множеством препятствий, над которыми у нее нет власти, в том числе с обвалом цен на нефть и международными санкциями", - говорится в статье.

Издание отмечает: за два года меры ЦБ снизили инфляцию с уровня, близкого к 17%. Теперь сложность в том, чтобы сохранить инфляцию на нынешнем уровне.

Аналитики, которых опросило Bloomberg, предсказывают, что к концу текущего года рост розничных цен в России замедлится до 4%.

"Одна из сложностей - в том, чтобы внушить потребителям веру в заданный уровень. В мае инфляционные ожидания населения составили 10,3%", - пишет автор, напоминая: россияне помнят, как в 1992-м инфляция составила 2500%.

Ранее официальные лица предостерегали, что главным инфляционным риском будет волатильность на глобальных рынках сырья. "Сейчас ожидается, что в 2018 году нефть марки "Брент" будет стоить 45 долларов за баррель, что предполагает "определенное ослабление рубля" и, возможно, к середине следующего года снова подстегнет инфляцию до 4,5%-5%, считает аналитик JPMorgan Анатолий Шаль".

Как бы то ни было, 11 из 21 экономиста, опрошенные Bloomberg, полагают: 16 июня ЦБ РФ снизит ставку до 9%.