9 июня 2017 г. Джордж Паркер, Алекс Баркер и Артур Бизли | Financial Times Переговоры о "Брекзите" приближаются, и ЕС со страхом реагирует на результаты выборов в Великобритании "Брюссель надеялся, что Тереза Мэй, усилив свои позиции, сможет пойти на трудные компромиссы, которые необходимы для заключения договоренности о "Брекзите". Но сегодня результаты выборов в Великобритании вызвали опасения во всем Евросоюзе", - пишут журналисты Financial Times Джордж Паркер, Алекс Баркер и Артур Бизли. "Переговоры по "Брекзиту" должны были начаться 19 июня, но теперь дата может сместиться", - продолжают авторы. В результате выборов формируется так называемый "подвешенный парламент" - такой, где ни одна партия не получит подавляющего большинства голосов. "Это значит, что официальный Брюссель не будет знать, с кем вести переговоры, когда британская сторона будет готова, и совпадет ли ее взгляд на политику с позицией, которую Мэй наметила до выборов", - поясняет автор. "Мы не танцуем, не празднуем по поводу этой неопределенности, - сказал неназванный чиновник, занимающийся подготовкой переговоров со стороны ЕС. - Это еще сильнее все осложнит, а ситуация и так была достаточно сложная". Газета полагает: "На практическом уровне ЕС согласится дать Вестминстеру время на формирование правительства, будь то несколько недель или пара месяцев. Но если в Вестминстере возникнет тупиковая ситуация, крайне маловероятно, что ЕС пожелает отодвигать крайние сроки". "Однако высокопоставленные дипломаты также предположили, что после формирования "подвешенного парламента" Лондон может отойти от позиции "жесткого" "Брекзита", которую заняла Мэй, заявив, что Великобритания выйдет из европейского единого рынка и таможенного союза", - пишет издание. "Если будет какое-то движение, то непременно к такому "Брекзиту", который будет ближе к ЕС, - сказал неназванный дипломат. - У нового премьер-министра наверняка будет простор для маневра, чтобы пересмотреть решения о выходе из единого рынка и таможенного союза". Газета отмечает еще одно опасение: даже если Мэй удержится на посту премьера, она будет более уязвима к давлению со стороны "крайних" однопартийцев, в том числе некоторых евроскептиков, которые предпочли бы выйти из ЕС без всяких договоренностей. Если же новое британское правительство передумает выходить из таможенного союза, этого можно достигнуть довольно легко, считают авторы. Но, если британский премьер попросит оставить Британию в составе единого рынка при условии ограничений свободы передвижения граждан ЕС, "это станет экзаменом для основополагающих принципов ЕС и возникнет опасность раскола среди его 27 членов", говорится в статье. И все же на данный момент дипломаты ЕС полагают, что результаты британских выборов повышают вероятность "мягкого" "Брекзита". Источник: Financial Times