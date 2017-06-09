Мадрид запретил мужчинам сидеть в общественном транспорте, широко расставив ноги

Испанская столица запретила мужчинам сидеть в поездах и автобусах, широко расставив ноги, сообщает Равнит Ахлувалиа в Independent. Муниципальная транспортная система города (EMT) планирует установить новые знаки в вагонах. В среду организация выпустила соответствующее заявление, в котором говорится: "Новая информационная иконка указывает на запрет на сидение в позе, причиняющей неудобство другим людям. Она должна напомнить пользователям транспорта, что нужно сохранять гражданскую ответственность и уважать личное пространство каждого пассажира".

Пока не ясно, будут ли штрафовать нарушителей, говорится в статье.

Автор сообщает, что новой мере предшествовала многомесячная кампания, устроенная жительницами Мадрида. Хэштег #MadridSinManspreading (Мадрид без мужчин, широко расставляющих ноги. - Прим. ред.) стал вирусным в социальных сетях. Затем мэру Мадрида была подана соответствующая петиция. В апреле партия CUP вывела этот вопрос на правительственный уровень и попросила об общегосударственной кампании против сидения с широко расставленными ногами. Партия назвала эту позу "демонстрацией мачизма и микроагрессии, приносящей неудобство пострадавшему от нее лицу".

В 2014 году кампания против сидения с широко расставленными ногами прошла в Нью-Йорке. Полицейское управление Нью-Йорка даже арестовало нескольких нарушителей, правда, потом с них были сняты обвинения, говорится в статье.