Что такое подвешенный парламент, что будет дальше и станет ли Джереми Корбин британским премьером?

"Всеобщие выборы 2017 года привели к результату, которого мало кто ожидал, - подвешенному парламенту, - сообщает Бен Кентиш в Independent. - Сейчас, когда осталось продекларировать всего семь мест, у консерваторов 313 мест, а у лейбористов - 270. У Шотландской национальной партии - 12, у либеральных демократов - 12. Но что это означает и что будет дальше? Может ли Джереми Корбин стать премьер-министром, или Тереза Мэй останется в доме номер 10 [на Даунинг-стрит]?"

"Когда ни одна политическая партия не выигрывает достаточного количества мест, чтобы добиться большинства в Палате общин, получается результат, известный как подвешенный парламент", - поясняет журналист. В британском парламенте 650 депутатов, и для получения большинства партии необходимо не менее 326 мест. В связи с тем, что в британской избирательной системе победивший кандидат определяется простым большинством голосов, подвешенные парламенты - редкость в истории страны. Последний такой случай был 2010 году, предпоследний - в 1974-м.

"В случае подвешенного парламента лидер партии, получившей больше всего мест, получает возможность попытаться сформировать правительство. Это может быть сделано в двух формах. Первая возможность - формальная коалиция с другими партиями, в рамках которой партнеры по коалиции разделяют министерские посты и продвигают совместную повестку", - говорится в статье. Вторая возможность - более неформальное соглашение, известное как "уверенность и подача". В этом случае меньшие партии соглашаются поддерживать основные законопроекты, предлагаемые крупнейшими партиями, но формально участвуют в правительстве, поясняет автор.

"Если окажется, что Мэй не может сформировать правительство, способное принять ключевые законы, когда парламент встретится 13 июня, Джереми Корбин, лидер второй по величине партии, получит возможность править, - сообщается далее. - Он, скорее всего, попытается сделать это как лидер правительства меньшинства. Либеральные демократы, Шотландская национальная партия и зеленые поддержат его по вопросам, по которым у них общность взглядов, таким как "Брекзит" и экономика".

"Что это означает для "Брекзита"? - спрашивает Кентиш и отвечает: - Пока неясно. Что бы ни произошло, кажется вероятным, что процесс "Брекзита" будет приостановлен и окончательный итог переговоров с ЕС, возможно, изменится. Помимо тори, почти все остальные партии - противники "Брекзита" или хотят гораздо более мягкого "Брекзита", чем тот, за который выступала Тереза Мэй. Возможно, Мэй придется сменить тактику, чтобы, скажем, убедить либеральных демократов поддержать ее в ходе голосования по бюджету или по поводу речи королевы. Если она не сможет управлять страной, может быть собрана более проевропейская коалиция с участием лейбористов, либеральных демократов, Шотландской национальной партии и партии зеленых, чтобы провести Великобританию через переговоры с ЕС. Начало переговоров по "Брекзиту", намеченное на 19 июня, может быть отложено до тех пор, пока не сформируется правительство".