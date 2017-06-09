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9 июня 2017 г.
9 июня 2017 г.

Кларк Миндок | Independent

Поверенный Трампа написал слово "президент" с ошибкой в первой же фразе своего ответа на показания Коми

"Я - Марк Касовиц, личный поверенный предизента Трампа", - так начинается письмо, в котором Касовиц выступает в защиту Трампа после показаний экс-директора ФБР Коми в сенатском комитете. Интернет переполнился шутками на эту тему, сообщает журналист Independent Кларк Миндок.

Многие просто рады очередной опечатке, которая ставит Трампа в неловкое положение. Другие выдвигают гипотезы. Может быть, Касовиц создал себе лазейку, чтобы уйти со своей должности при Трампе? "Или таким абсурдным способом Касовиц защищает президента - пытается внести маленькую техническую ошибку, которая может обрушить все дело об импичменте?" - пересказывает Миндок эти теории.

Газета иллюстрирует статью несколькими цитатами из записей в "Твиттере". Пользователь Ned Resnikoff написал: "Гениальная работа юриста: если он захочет уйти, то всегда может сказать, что все это время представлял интересы предизента, а не президента".

Пользователь Marie Connor сочла: "Даже спеллчекер полагает, что Дональд Трамп не годится в президенты".

Источник: Independent


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