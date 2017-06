9 июня 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Коми против Трампа: реалити-шоу с тучами и без финала Уволенный Трампом глава ФБР Джеймс Коми дал в Сенате показания о своих взаимоотношениях с президентом. Крупных откровений ни о связи Трампа с Россией, ни о мнимой попытке президента сорвать расследование не было, но тучи на головой, ненавистные Трампу, никуда не делись, пишут СМИ. Самое поразительное - признание Коми, что он организовал "слив" разговора с Трампом, считает FT. "Джеймс Коми и его "мистерия о страстях" - так озаглавлена статья в The Wall Street Journal. По мнению издания, выступление Коми в Сенате "оказалось политическим разочарованием: не было никаких крупных откровений ни о предполагаемой связи между Трампом и Россией, ни о мнимой попытке президента сорвать расследование". Зато, по мнению газеты, стало ясно, что Коми пытается угнаться за двумя зайцами: "Он постарался создать впечатление, что Трамп совершил преступление или как минимум злоупотребил властью, но сам Коми, получается, отказался от обязанности высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов сдерживать подобные проступки и докладывать о них куда следует". Издание заключает: "Трамп поступил как наивный задира, не понимающий норм президентского поведения". Но, если Коми действительно счел, что Трамп вел себя неправильно, он должен был сам подать в отставку и предать поведение Трампа гласности. "Его бездействие в тот момент наводит на мысль, что сейчас им движет скорее месть, чем стремление рассказать правду", - говорится в статье. Статья в The New York Times называется "Коми и вся президентская ложь". "В этот четверг, спустя несколько недель после того, как Дональд Трамп назвал его "психом", Джеймс Коми умело изобразил свою стычку с президентом как столкновение между правовыми принципами, которые служат основой американской демократии, и продажным, своекорыстным политиком, который эти принципы не только не соблюдает, но и не признает", - пишет газета. Коми сказал, что его потрясла просьба Трампа прекратить расследование ФБР в отношении Флинна. "Днем раньше Флинн был вынужден уйти с поста советника по нацбезопасности после того, как солгал о своих контактах с Россией. А Россия, небесполезно напомнил Коми сенаторам, зашла беспрецедентно далеко, чтобы мешать ходу президентских выборов 2016 года, применив "подавляющую" техническую "огневую мощь", - говорится в статье. Россия "попыталась повлиять на то, как мы мыслим, голосуем, действуем, и это дело серьезное", - добавил он. Газета отмечает: "И все же Трамп, извлекший выгоду из вмешательства Москвы, никогда не выказывал даже легкой обеспокоенности этой российской атакой. Он велел Коми пойти на попятный, а когда тот отказался, уволил его". "Меня уволили из-за расследования в отношении России", - заявил Коми в показаниях. Коми также назвал "просто-напросто ложью" майские заявления Трампа, что в ФБР царит хаос, а Коми утратил доверие подчиненных. Пресс-службе Белого дома "оставалось лишь вяло уверять: "Президент - не лжец", комментирует газета. "У таких государственных служащих, как Коми, есть свойство, которое Трамп и его администрация, как кажется (и себе на беду), не способны понять, - преданность своей работе, установка на то, что служение обществу выше славы любого президента", - пишет издание. Газета выражает надежду, что расследование в отношении российского вмешательства в американские выборы будет руководствоваться принципами, которые выразил Коми, и опираться на людей, которые разделяют эти принципы. "Коми нарисовал образ президента, злоупотреблявшего своей властью" - выносит в заголовок The Washington Post. Газета отмечает, что в показаниях Коми выдвинуты серьезные, тревожные обвинения. "Также вызывает тревогу сообщение, что Трамп не проявил особой обеспокоенности подразумеваемым преступлением - попытками России подорвать американскую демократию", - пишет издание. Издание выражает недовольство тем, что сенаторы-республиканцы на заседании "по большей части пытались играть роль адвокатов Трампа, оспаривая показания Коми или умаляя их значение". По мнению газеты, в результате сенаторы выставили себя "мелкими людишками". Издание называет Коми честным человеком. "Коми напомнил сенаторам, что никто, и уж тем более президент, не должен равнодушно относиться к расследованию враждебных действий россиян и ответным мерам на эти действия", - отмечает также газета. "Миру необходимо, чтобы Дональд Трамп продолжил выполнять свою работу" - таково мнение британской Telegraph, вынесенное в заголовок. Критики Трампа надеялись, что показания Коми в Конгрессе подготовят почву для импичмента нынешнего президента США. Газета считает: на заседании сенатского комитета Коми "произвел впечатление госслужащего, который отстаивает репутацию своего бывшего ведомства, но его работа в должности директора ФБР тоже вызывала споры". Некоторые демократы считают, что г-жа Клинтон проиграла выборы именно из-за заявления Коми о расследовании в отношении нее. "Сенаторы спросили Коми, пытались ли россияне вмешаться в ход выборов. Да, ответил он, но они не изменили физически ни одного голоса. Это типичный диалог: Коми породил надежды на неопровержимые доказательства, но тут же эти надежды разрушил", - комментируют авторы статьи. "Может быть, вся вина Трампа - в его наивности и неведении о самостоятельности ФБР. Для президента США это нежелательные качества, но в данный момент ничто не изменит названия его должности. Собственно, было бы лучше, если бы он мог просто продолжать выполнение своей работы. В программе Трампа есть пункты, которые принесли бы пользу всем: снижение налогов, дерегулирование экономики, борьба с терроризмом. Однако он увяз в том самом вашингтонском болоте, которое обещал осушить", - пишет газета. "Джеймс Коми: достойное поведение под давлением" - так озаглавлена статья в британской The Guardian. Подробно описывая показания Коми, газета замечает: "Из всех шокирующих подробностей, которые всплыли, готовность Коми употреблять глагол "лгать" - одна из самых неожиданных", поясняя, что Коми - сам мощный политик и чиновник, умеющий тонко намекнуть, что его противник лжет. "Но, говоря о Трампе, он вполне четко заявил, что тот солгал", - пишет издание. Республиканцы старались перенести акценты на показания Коми о возможных проступках Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем. "Но теперь это неизбежно история о том, что сделал президент Трамп в 2017 году, а не о российских попытках чинить помехи выборам в 2016-м. В ней повторяется классическая тема американских боевиков о преступлениях - конфликт мафии с чиновничеством, грубой силы с несовершенным порядком", - считает газета. То, как Трамп требовал от Коми "лояльности" и выражал "надежду" на прекращение расследования в отношении Флинна, "схожи с тем, как рэкетир объясняет, как будет печально, если с вашим хорошеньким магазинчиком что-то стрясется", - считает издание. "За всем этим таится тень настоящей мафии, российского государства, на связи которого с семьей Трампа и избирательным штабом Трампа только предстоит всецело пролить свет. О продолжительной, крупномасштабной и решительной атаке на американскую демократию Коми говорил более страстно, чем о чем-либо другом", - подчеркивает издание. "В Вашингтоне были продемонстрированы границы лояльности" - замечает в заголовке Financial Times. То, что заявил Коми в своих показаниях, "сильно не дотягивает до доказательств преступного воспрепятствования правосудию", пишет газета. Трамп не приказывал Коми прекращать расследование, а лишь выразил надежду, что ФБР пойдет на попятный. "Однако очевидно, что Трамп больше всего беспокоился о том, как защитить свое положение", - говорится в статье. Трамп добивался, чтобы Коми поклялся ему в личной преданности. По мнению газеты, в том, что у Коми не сложились отношения с Трампом, виноват сам Трамп. "Подозрения, что Коми был уволен за то, что не смирился с ролью клиента, спустя несколько дней подтвердились благодаря неблагоразумным словам самого президента. Самое поразительное - признание экс-директора ФБР, что он организовал "слив" своего разговора с Трампом в надежде, что это подстегнет назначение спецпрокурора для расследования российского дела", - говорится в статье. Газета комментирует: "Это самое яркое свидетельство полного разрушения доверия в отношениях президента с главой его правоохранительного ведомства и, следовательно, внутри институтов правительства США". По мнению издания, показания Коми, взятые сами по себе, мало что изменят в политической карьере Трампа, поскольку тот "победил на выборах, выказывая неуважение к традициям американской политики и к политическому истеблишменту". "Теперь важно другое: как рассказ Коми впишется в более широкое расследование по России. Это расследование должно продолжаться беспрепятственно. Трамп поступит мудро, если станет держаться от него подальше", - заключает газета. 19 декабря 1998 года Палата представителей США большинством голосов республиканцев запустила процедуру импичмента президента Билла Клинтона, напоминает Sueddeutsche Zeitung: "Причиной стали неуклюжие попытки Клинтона отрицать связь с практиканткой Моникой Левински, а вовсе не внешняя политика США, вмешательство иностранных государств во внутреннюю политику или давление президента на представителей власти". "Все вышеперечисленное, между тем, относится к Дональду Трампу, - говорится далее. - Выступление уволенного Трампом бывшего директора ФБР Джеймса Коми показало, что есть достаточно оснований оправдать начало процедуры импичмента". Коми запустил "демонтаж" Трампа, считает автор статьи. Конечно, сейчас неизвестно, чем закончатся идущие расследования по России, но в США никогда не было такого президента, который бы так быстро после победы и так глубоко заглянул в бездну, как Трамп, говорится в статье. Озадаченный расследованием относительно российского вмешательства в прошлогодние выборы, президент Трамп искал утешения у Джеймса Б.Коми, пишет журналист The New York Times Питер Бейкер. По версии Коми, Трамп попросил его помочь "развеять тучи". "Однако из-за собственных действий Трампа эти тучи заметно сгустились в четверг и, как представляется сейчас, скорее всего, будут нависать над его президентством месяцами, если не годами", - полагает автор. "Разгневавшись на Коми за отказ публично заявить, что лично в отношении президента расследование не ведется, Трамп, возможно, сам сделал себя объектом расследования, говорят эксперты по юридическим вопросам", - передает Бейкер. "Это был катастрофический день для Белого дома Трампа, и, когда будет написана история его президентства, этот момент будет считаться ключевым, - считает Питер Уэйнер, советник Белого дома при президенте Буше-младшем. - Я сделал вывод, что Джеймс Коми изложил факты и, по сути, призвал Мюллера (спецпрокурор по России. - Прим. ред.) начать расследование против Трампа на предмет препятствования правосудию. Это очень серьезно". Вашингтон не видел подобного зрелища со времен таких скандалов, как Уотергейт, Иран-контрас или импичмент президента Билла Клинтона, отмечает автор. "Трамп испытывает границы нормы в политике и меняет обычные правила. Для его сторонников эти расследования - не что иное, как атаки элитарных СМИ и политического истеблишмента на человека, несущего с собой перемены, который угрожает их интересам", - говорится в статье. Для Трампа противостояние с Коми отодвигает на задний план многое из того, что он хочет сделать. Основные законопроекты застопорились. По словам его адвоката Марка Касовица, президент "стремится продолжить реализацию своей политики, заниматься государственными делами и разогнать тучи, которые нагнала общественность". "Пока что тучи остаются на месте", - констатирует автор. "Ангел-мститель, несущий истину, с точки зрения одних, демон, распространяющий ложь, для других, Джеймс Коми восседает перед ошеломленной нацией как тот, в чьих руках находится будущее Дональда Трампа", - повествует в итальянской La Repubblica писатель и журналист Витторио Дзуккони. По словам автора, "миллионы американцев находились несколько часов в состоянии анабиоза, следя за движениями губ экс-директора ФБР, изгнанного Трампом, в ожидании, что его свидетельские показания дадут ответ: Трамп - хитрюга-путчист, попытавшийся остановить расследование по Russia Connection, которое начинало подбираться к его нестабильному президентству, или жертва заговора закоренелых последователей Обамы, гнездящихся на мутном дне бюрократии?" "В рамках колоссального реалити-шоу (...) свидетельские показания Коми стали в первую очередь не политической и конституциональной драмой, невиданной в Америке со времен "сексгейта" (Клинтона) и Уотергейта, а апофеозом зрелищной демократии", - говорится в статье. По мнению автора, Коми "сказал достаточно, чтобы убедить трампофобов в виновности Трампа, а трампофилов - в его невиновности". "Самым тревожным ответом" экс-директора ФБР журналист считает "признание в том, что президент США - это человек, которому глава федеральной полиции не может доверять. Это до такой степени ненадежный человек, что Коми был вынужден бежать в свой офис, записывать содержание четырех встреч, пока оно было свежо в памяти, снимать с этого копии и раздавать их самым близким сотрудникам, чтобы они были свидетелями одновременности фактов - так должны всегда поступать женщины - жертвы насилия", - говорится в статье. Американцев, смотревших трансляцию выступления Коми, автор сравнивает с присяжными на процессах по сексуальному насилию, которые "находятся в подвешенном состоянии между противоположными версиями - между "она говорит" и "он говорит". Но на этот раз в роли возможной жертвы - Америка", - заключает колумнист. В четверг в течение четырех часов всех американцев держало в напряжении выступление перед сенатским спецкомитетом экс-директора ФБР Джеймса Коми, уволенного в отставку в начале мая Дональдом Трампом. Расшифровку этого эпизода, уже ставшего историческим, проводит Гэри Шмитт, вице-президент Американского института предпринимательства, - так предваряет интервью с экспертом Liberation. "Коми не раскрыл ничего нового по сравнению со своим письменным свидетельством, опубликованным в среду, - считает Шмитт. - От него ждали уточнений о том, как именно президент предписал ему прекратить расследование по его бывшему советнику Майклу Флинну. По-прежнему сложно оценить, было или не было по воле Трампа совершено препятствование правосудию. Шмитта не удивляет описанный Коми огромный риск российских кибератак. "По поводу этой угрозы в разведсообществе уже достигнут консенсус. Мы знаем, что в будущем Кремль намерен проводить новые кампании по кибератакам против американских мишеней", - сказал он. По мнению эксперта, на данный момент сложно сказать, существует ли сговор между Дональдом Трампом и россиянами. "По-прежнему нерешенным остается вопрос о выступлениях глав американских спецслужб - директора Национальной разведки Дэна Коутса, и директора АНБ Майкла Роджерса, - указывает Шмитт. - Если эти два человека дадут свидетельские показания, пусть даже в закрытом режиме, их слова, вполне вероятно, просочатся в прессу. И тогда Трампу предстоит пережить еще несколько тяжелых недель". Также по теме: Чтобы понять, куда движется российское расследование, обращайте внимание на темы, которых Коми избегал (The Washington Post) Показания Коми: кто победил на слушаниях? Россия (Time)