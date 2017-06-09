Администрация Трампа рассматривает возможность смягчения некоторых санкций против России

Даже в то время, когда полемика в связи с вмешательством России в американские выборы охватывает Вашингтон, администрация Трампа рассматривает возможность смягчения некоторых санкций, введенных администрацией Обамы против Москвы за эти предполагаемые нарушения. Об этом пишет в американской газете Los Angeles Times Трейси Вилкинсон, ссылаясь на заявления чиновников в четверг.

"Высшие чиновники Госдепартамента ведут переговоры с российскими чиновниками касательно возвращения двух зданий в США, которые администрация Обама конфисковала в декабре прошлого года, после того как разведывательное сообщество заключило, что Москва попыталась вмешаться в президентскую предвыборную кампанию", - говорится в статье.

"Эти обсуждения в процессе, - приводит автор слова официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт. - Это один из вопросов - the dachas, - который остается раздражающим фактором, и они, несомненно, попросили нас его решить". Имеются в виду здания на Лонг-Айленде (Нью-Йорк) и на Восточном берегу штата Мэриленд, поясняет журналистка. "Администрация Обамы в конце декабря обвинила русских в их использовании для сбора информации, приказала их освободить и выслала 34 российских шпиона".

"Мы работаем, чтобы попытаться восстановить доверие с российским правительством, - цитирует автор Нойерт. - Есть сферы, где мы можем вместе работать. А есть сферы, где наши взгляды не сходятся". По словам представителя Госдепартамента, переговоры о зданиях, которые начались в мае между заместителем госсекретаря Томасом Шенноном и заместителем главы российского МИДа Сергеем Рябковым, "в процессе и, по моим ожиданиям, продолжатся". Как сообщает издание, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила в четверг в Москве, что два чиновника, как ожидается, встретятся вновь позднее в этом месяце в Санкт-Петербурге.

В завершение газета отмечает, что тем временем несколько членов Конгресса внесли на этой неделе законопроект, который требует, чтобы администрация не возвращала собственность, пока Россия не изменит свое поведение. "Не имеет смысла отдавать эти здания без гарантий, что эта собственность не использовалась российскими сотрудниками для целей, связанных с разведкой", - передает автор слова инициатора законопроекта, члена Палаты представителей, демократа Билла Паскрелла.