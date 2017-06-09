Тереза Мэй проиграла свое высокорисковое избирательное пари

После выборов консерваторы теряют свое абсолютное большинство в британском парламенте. Лейбористы Джереми Корбина, который призвал премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку, выигрывают 30 мест в парламенте. Это личный провал Мэй, которая рассчитывала усилить свое большинство перед переговорами по "Брекзиту", пишет корреспондент Le Figaro в Лондоне Флорантен Коллом.

Тереза Мэй проиграла пари по укреплению своего большинства в британском парламенте. Консерваторы возглавляют список распределения мест в парламенте, но теряют порядка 15 мест, в то время как лейбористская оппозиция, по почти окончательным данным, выиграла около 30 мест, говорится в статье.

"По данным BBC, у Консервативной партии 318 мест в Палате общин. Она остается первой партией, но уже не обладает парламентским большинством, которое представляет собой 326 мест из общего количества, составляющего 650 мандатов. Ее способность сформировать стабильное правительство может быть подвергнута испытанию, а будущее для премьер-министра может вскоре оказаться закрыто после столь существенного обратного результата. Уже раздаются голоса, настаивающие на уходе Терезы Мэй в отставку", - передает журналист.

"Лейбористы под руководством Джереми Корбина, наоборот, усилили свои позиции. Переизбранный в северном округе Лондона, Корбин оценил свою избирательную кампанию как "позитивную", заявил, что она "изменила политику к лучшему", и призвал Мэй к отставке", - пишет Коллом.

Другими выигравшими на выборах стали центристы Либерал-демократической партии, получившие дополнительно 4 мандата (в целом 13 мест). И наоборот, после успеха на референдуме по "Брекзиту" еврофобская Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) полностью провалилась, не получив ни одного мандата, говорится в статье.

Даже не набрав парламентского большинства, консерваторы попытаются сформировать миноритарное правительство, пишет автор. "Партия, у которой больше всего мест, автоматически имеет право сформировать правительство и представить его на одобрение Палаты общин", - поясняет Патрик Данливи, преподаватель политических наук в Лондонской школе экономики (LSE).

"В более долгосрочной перспективе, этот личный провал Терезы Мэй рискует стать угрожающим сигналом того, что дни ее пребывания на Даунинг-стрит сочтены. Ей придется быстро сдать дела, едва консерваторы примут решение об альтернативной кандидатуре, - комментирует автор. - В ночь подсчета голосов Анна Субри, экс-министр из рядов тори, высказалась о том, что Мэй должна "поразмыслить" о своем будущем после такой "ужасной" избирательной кампании консерваторов. Джордж Осборн, канцлер казначейства при Дэвиде Кэмероне с 2010 по 2016 год, прокомментировал, что теперь "жесткий" "Брекзит" можно "выбросить в мусорный ящик" и что Мэй станет "одним из самых краткосрочных премьеров" в британской истории.