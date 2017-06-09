Кремль оборачивает обвинения во вмешательстве в свою пользу

В ответ на обвинения со стороны Запада Совет Федерации Федерального собрания РФ создал комиссию, уполномоченную заниматься мониторингом враждебной активности иностранных государств, пишет корреспондентка Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Практически не проходит и дня, чтобы Владимир Путин или его пресс-секретарь Дмитрий Песков не отвечали на какой-нибудь вопрос о российских хакерах, российском вмешательстве или влиянии прокремлевских СМИ за пределами российских границ. "Легче сказать, это виноваты русские", - резко произнес Владимир Путин 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме, решившись провести параллель: "Это вообще мне антисемитизм напоминает - во всем евреи виноваты".

"Четыре дня спустя канал CNN со ссылкой на такой источник, как неназванные "американские следователи", сообщил о том, что в конце мая российские хакеры стояли у истоков кибератаки против официального информационного агентства Катара, что повлекло за собой изоляцию этого маленького государства в Персидском заливе со стороны Саудовской Аравии и ее союзников, с целью посеять раздор с США", - передает журналистка.

"Ложь", - снова все отрицал Песков. "Ничего конкретного", - заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров после строгого предупреждения, сделанного 29 мая французским президентом Эммануэлем Макроном о российских "пропагандистских агентствах", в присутствии молчавшего Владимира Путина, говорится в статье.

"Москва не замедлила перейти в наступление. Накануне выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми на слушаниях перед американским Сенатом в четверг 8 июня, его российский эквивалент Совет Федерации (СФ) провел парламентские слушания, посвященные... иностранному вмешательству во внутренние дела страны, - отмечает автор статьи. - По мнению спикера СФ Валентины Матвиенко, руководившей дебатами, "антироссийская истерия" призвана "ослабить наше растущее влияние в мире".

"Тысячи человек беспрерывно 24 часа в сутки работают" над тем, чтобы дестабилизировать Россию, дополнил эту тему замглавы международного комитета Совета Федерации Андрей Климов. "Это вызывает опасения нового закручивания гаек в отношении российских неправительственных организаций, уже названных "иностранными агентами", - рассуждает автор.

"В своей излюбленной манере изображения себя жертвой Кремль пытается обернуть ситуацию в свою пользу, делая из нее предвыборный аргумент для президентских выборов марта 2018 года. "Государственный суверенитет" перед лицом "врага" - самое верное средство для того, чтобы сплотить общественное мнение вокруг вождя. И любая критика извне будет рассматриваться сквозь призму вмешательства", - комментирует Мандро.

"Политолог Владимир Фролов в четверг в газете The Moscow Times высказывает мнение о том, что "пертурбации" в Вашингтоне представляют собой "чистое усиление для России. Антироссийская истерия в американских СМИ хороша для переизбрания Владимира Путина". Парламентские слушания в СФ должны вылиться в создание соответствующей комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Этот вопрос будет рассмотрен уже на ближайшем пленарном заседании в верхней палате парламента 14 июня", - подытоживает журналистка.