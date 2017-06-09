"Трампу предстоит пережить еще несколько тяжелых недель"

В четверг в течение четырех часов всех американцев держало в напряжении выступление перед спецкомитетом по разведке Сената США экс-директора ФБР Джеймса Коми, уволенного в отставку в начале мая Дональдом Трампом. Расшифровку этого эпизода, уже ставшего историческим, проводит Гэри Шмитт, вице-президент Американского института предпринимательства, близкого к консервативному движению, - так предваряет интервью с экспертом журналистка Liberation Од Масьо.

"Выступление перед Сенатом не осветило обстоятельств и поведения президента Трампа в отношении расследования о вмешательстве России в американские выборы, а скорее усилило нынешний политический кризис, - считает Шмитт. - Коми не раскрыл ничего нового по сравнению со своим письменным свидетельством, опубликованным в среду. От него ждали уточнений о том, как именно президент предписал ему прекратить расследование по его бывшему советнику Майклу Флинну. По-прежнему сложно оценить, было или не было по воле Трампа совершено препятствование правосудию. Сейчас появится много спекуляций в СМИ о том, что мог сказать Коми в ходе общения за закрытыми дверями, последовавшего за публичным выступлением в четверг".

"Президент просчитался, отправив в отставку Коми с поста главы ФБР в надежде получить возможность повлиять на расследование по своему окружению. Кроме того, выдвигая на этот пост его заместителя Кристофера Рэя (который еще должен быть утвержден Сенатом) накануне выступления Коми, Трамп вынуждает нового главу ФБР быть еще более бескомпромиссным, когда речь идет о независимости ФБР от Белого дома", - уверен эксперт.

Шмитта не удивляет описанный Коми огромный риск российских кибератак. "По поводу этой угрозы в разведсообществе уже достигнут консенсус. Мы знаем, что в будущем Кремль намерен проводить новые кампании по кибератакам против американских мишеней", - сказал он.

По мнению эксперта, на данный момент сложно сказать, существует ли сговор между Дональдом Трампом и россиянами. "Судя по всему, президент сильно раздосадован этим расследованием о вмешательстве Москвы. Он мог назвать его "тучей", мешающей ему действовать во благо народа, что вполне понятно. При той медийной шумихе, которая поднялась вокруг этого дела, администрации Трампа сложно было действовать свободно с самого начала его мандата, в частности, улучшать дипломатические отношения с Москвой". Шмитт допускает, что "Трамп хотел положить конец расследованию по Майклу Флинну, поскольку оно касается его близкого окружения, и существовала вероятность, что в какой-то момент оно могло затронуть его самого".

"По-прежнему нерешенным остается вопрос о выступлениях глав американских спецслужб - директора Национальной разведки Дэна Коутса, и директора АНБ Майкла Роджерса, - указывает Шмитт. - Если эти два человека дадут свидетельские показания, пусть даже в закрытом режиме, их слова, вполне вероятно, просочатся в прессу. И тогда Трампу предстоит пережить еще несколько тяжелых недель".