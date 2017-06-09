США направили самолеты в окрестности России для проведения крупных маневров

"ВВС США направили в Европу некоторое количество бомбардировщиков и истребителей для участия в двух крупных военных учениях вблизи российских границ", - сообщает журналист Newsweek Том О'Коннор.

"В четверг Европейское командование вооруженных сил США сообщило о переброске неназванного количества самолетов F-16 с авиабазы Авиано в Италии на авиабазу Кжесины в Польше для поддержки "Балтийских операций" (Baltic Operations, BALTOPS) и "Удара сабли" (Saber Strike) - двух крупных ежегодных учений, призванных укрепить военное присутствие США в Европе и поддержать региональных союзников", - говорится в статье.

Ранее, в среду, Европейское командование заявило, что несколько B-1B Lancer направлено из США на базу британских ВВС в Фэйрфорде, где уже размещены три B-52H Stratofortress. "В июне 800 американских летчиков должны пройти тренировки вместе с союзниками по НАТО в то время, как западный военный альянс обостряет свое соперничество с Россией", - говорится в статье.

Учения "Удар сабли" начались в конце мая. Они проводятся с 2011 года, но в текущем году будут "крупнее по охвату и размаху", заявил неназванный официальный представитель.

Учения BALTOPS проводятся ежегодно с 1971 года. В этом году они начались на прошлой неделе, задействованы 50 кораблей и подлодок, 55 самолетов и более 4 тыс. военных из 14 стран. "Раньше Россия также участвовала в BALTOPS, в последний раз - в 2012 году. Начиная с 2015 года ее, по некоторым сведениям, перестали приглашать", - пишет издание.

В сентябре Россия проведет свои крупные учения под названием "Запад", которые устраиваются с 1973 года каждые четыре года.