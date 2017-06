9 июня 2017 г. Питер Бейкер | The New York Times "Тучи" сгустились над головой Трампа еще больше Озадаченный расследованием относительно российского вмешательства в прошлогодние выборы, президент Трамп искал утешения у Джеймса Б.Коми, тогда занимавшего пост директора ФБР. По версии Коми, Трамп попросил его помочь "развеять тучи", пишет журналист The New York Times Питер Бейкер. "Однако из-за собственных действий Трампа эти тучи заметно сгустились в четверг и, как представляется сейчас, скорее всего, будут нависать над его президентством месяцами, если не годами", - полагает автор статьи. "Вместо того чтобы ослабить давление, решение Трампа уволить Коми создало еще большую политическую и юридическую угрозу. Разгневавшись на Коми за отказ публично заявить, что лично в отношении президента расследование не ведется, Трамп, возможно, сам сделал себя объектом расследования, говорят эксперты по юридическим вопросам", - передает Бейкер. "Это был катастрофический день для Белого дома Трампа, и, когда будет написана история его президентства, этот момент будет считаться ключевым, - считает Питер Уэйнер, советник Белого дома при президенте Буше-младшем. - Я сделал вывод, что Джеймс Коми изложил факты и, по сути, призвал Мюллера (спецпрокурор по России. - Прим. ред.) начать расследование против Трампа на предмет препятствования правосудию. Это очень серьезно". Вашингтон не видел подобного зрелища со времен таких скандалов, как Уотергейт, Иран-контрас или импичмент президента Билла Клинтона, отмечает автор. Какими бы ни были конфликты при президентах Буше-младшем и Бараке Обаме, ни одного из них не обвинял в неправомерных действиях действующий или бывший сотрудник правоохранительных органов на абсолютно открытой площадке. "Во времена любого другого президента события, изложенные Коми: требование Трампом "преданности" от директора ФБР, который ведет расследование против сторонников президента, просьбы прекратить расследование против бывшего помощника и, в конечном итоге, увольнение директора, когда он этого не сделал, - означали бы конец", - рассуждает Бейкер. "Но Трамп испытывает границы нормы в политике и меняет обычные правила. Для его сторонников эти расследования - не что иное, как атаки элитарных СМИ и политического истеблишмента на человека, несущего с собой перемены, который угрожает их интересам", - полагает журналист. Что касается политики, то и Никсон, и Клинтон имели дело с Палатой представителей, подконтрольной оппозиционной партии, в то время как у Трампа есть преимущество республиканской палаты, которая будет гораздо менее заинтересована в начале расследования по вопросу импичмента, говорится в статье. Однако, что показательно, вместо того, чтобы подвергнуть сомнению достоверность заявлений Коми, как сделали Национальный комитет Республиканской партии и Дональд Трамп-младший, сенаторы-республиканцы похвалили его как патриота и преданного слугу народа, отмечает Бейкер. Они в основном согласились с его версией событий, одновременно пытаясь добиться показаний, которые могли бы представить действия Трампа в самом невинном свете. Для Трампа противостояние с Коми на данный момент отодвигает на задний план многое из того, что он хочет сделать. Основные законопроекты застопорились. По словам его адвоката Марка Касовица, президент "стремится продолжить реализацию своей политики, заниматься государственными делами и разогнать тучи, которые нагнала общественность". "Пока что тучи остаются на месте", - пишет автор. Источник: The New York Times