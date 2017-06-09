Профессиональные адвокаты усматривают возможности в скандалах Трампа

"Расследования по России - это плохая новость для президента Дональда Трампа, но благословение для профессиональных адвокатов и консультантов по кризисным ситуациям, чьи карьеры должны пойти в гору на фоне развития уголовных расследований", - пишет Politico.

"Более дюжины адвокатов и специалистов по защите репутации в условиях кризиса, по подсчетам Politico, уже начали работать на союзников Трампа, затронутых разворачивающимся скандалом с Россией. Лица, связанные с расследованиями, утверждают, что это число, как ожидается, будет только расти на фоне того, как более 20 других высокопоставленных советников в предвыборном штабе и чиновников Белого дома начали получать повестки с вызовом в суд, в большое жюри и другие запросы от специального советника Роберта Мюллера, а также от комитетов Конгресса", - говорится в статье.

"Он (Трамп. - Прим. ред.), вполне возможно, вернет в Вашингтон профессиональных адвокатов, - предполагает Кэтлин Кларк, профессор Вашингтонского университета в Сент-Луисе. - Это, возможно, не те рабочие места, которые он собирался создать".

"Профессиональные адвокаты дорожат такого рода делами, и не только потому, что их вознаграждение может превысить 1,5 тыс. долларов в час. Расследования по России, скорее всего, будут определяющим фактором в Вашингтоне в ближайшие месяцы, если не годы", - говорится в статье.

Майкл Форд, судебный адвокат, представляющий мэра Чикаго Рама Эмануэла, заявил, что перед экспертами по кризисным ситуациям, спрос на которых растет, на данный момент стоит уникальная задача. Они вынуждены иметь дело и с расследованиями в Конгрессе, и с расследованием Мюллера, а также со сложными внешними политическими факторами, которые могут нанести вред как в личном, так и в юридическом плане - если работать с ними неправильно.

"Вы пытаетесь сохранить свободу, а также репутацию людей, - говорит он. - Адвокат, представляющий свидетеля или фигуранта в подобных делах, по сути, ведет четыре шахматные партии. Он должен обладать по-настоящему уникальным набором навыков".

"В то время как расследование Мюллера по России остается на самом раннем этапе, непрекращающийся темп новостного цикла означает, что любой, кто работает на помощника Трампа, должен постоянно оставаться начеку", - говорится в статье.

"Это работа на полный рабочий день", - утверждает источник, оказывающий услуги одному из находящихся под следствием помощников Трампа, добавив, что адвокаты и кризисные менеджеры вынуждены "ложиться спать поздно с включенными мобильными телефонами и просыпаться рано, потому что события меняются непрерывно".

"Yahoo News сообщил во вторник, что четыре известные юридические фирмы отказались от предложений работать на президента, сославшись на опасения, что Трамп не будет прислушиваться к их советам. А несколько профессиональных адвокатов рассказали Politico о собственном нежелании оказаться вовлеченным в российское расследование. Их фирмы в особенности опасаются репутационного риска, если они окажутся тесно связанными со скандальным Белым домом", - говорится в статье.

"Несмотря на все деньги, которые вы зарабатываете, вы можете потерять от пяти до десяти других возможностей, - отметил один профессиональный адвокат. - Возможно, целая группа населения откажется от ваших услуг".

"Для адвокатов, работающих в ритме расследования в Белом доме, рассмотрение дела, связанного с расследованием, также может в значительной степени способствовать созданию бренда и привлечению новых клиентов. Адвокат Моники Левински Уильям Гинзбург сразу прославился в 1998 году, когда появился на всех пяти главных утренних ток-шоу в воскресенье", - отмечает издание.

"Это имеет реальный потенциал стать моментом карьерного роста или слома", - считает бывший сотрудник Белого дома при Клинтоне Крис Лухани, разрабатывавший стратегию работы с прессой президента.