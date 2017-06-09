Америка, подвешенная между реальностью и ложью в детективном реалити-шоу

"Ангел-мститель, несущий истину, с точки зрения одних, демон, распространяющий ложь, для других, Джеймс Коми восседает перед ошеломленной нацией как тот, в чьих руках находится будущее Дональда Трампа", - повествует в итальянской La Repubblica писатель и журналист Витторио Дзуккони. По словам автора, "миллионы американцев находились несколько часов в состоянии анабиоза, следя за движениями губ экс-директора ФБР, изгнанного Трампом, в ожидании, что его свидетельские показания дадут ответ, в поисках которого все мы пребываем с 20 января: Трамп - хитрюга-путчист, попытавшийся остановить расследование по Russia Connection, которое начинало подбираться к его нестабильному президентству, или жертва заговора закоренелых последователей Обамы, гнездящихся на мутном дне бюрократии?"

"В рамках колоссального реалити-шоу, а значит, в идеальном созвучии с президентом, который в студиях своего реалити-шоу создал собственную харизму неотразимого шарлатана, свидетельские показания Коми стали в первую очередь не политической и конституциональной драмой, невиданной в Америке со времен "сексгейта" (Клинтона) и Уотергейта, а апофеозом зрелищной демократии", - говорится в статье.

"Человек всех противоречий и всех эпох, этот бывший университетский баскетболист, финансист и сторонник Республиканской партии, избранный президентом-демократом Обамой на пост главы самой грозной полицейской организации Америки - легендарного ФБР", Коми на слушаниях предстал, по мнению автора, "пиранделловским ангелом (или демоном), который сказал достаточно, чтобы убедить трампофобов в виновности Трампа, а трампофилов - в его невиновности".

Дзуккони предлагает отвлечься от Russia-гейта и обратить внимание на другое в показаниях Коми. "Самым тревожным ответом" экс-директора ФБР журналист считает "признание в том, что президент США - это человек, которому глава федеральной полиции не может доверять. Это до такой степени ненадежный человек, что Коми был вынужден бежать в свой офис в нескольких метрах от Белого Дома, записывать содержание четырех встреч, пока оно было свежо в памяти, снимать с этого копии и раздавать их самым близким сотрудникам, чтобы они были свидетелями одновременности фактов - так должны всегда поступать женщины-жертвы насилия", - говорится в статье.

"Свидетельство Коми в течение длинного дня перед консилиумом сенатской комиссии не сокрушило Трампа, но и не восстановило его, оставив над ним ту же густую тучу, что некогда нависала над Ричардом Никсоном, который в 1974 году попытался остановить расследование ФБР по Уотергейту, не зная, что именно внутри ФБР и находилась "Глубокая глотка" (псевдоним Марка Фелта, заместителя начальника ФБР, который стал информатором. - Прим. ред.) через которую шли утечки в The Washington Post", - отмечает автор.

"Пока Коми не стал "Глубокой глоткой", он оставил американцев за стойками салунов прерий и за столиками городских политкорректных кафе, собравшихся группками, чтобы болеть или проклинать, в классическом состоянии присяжных на процессах по сексуальному насилию, находящихся в подвешенном состоянии между противоположными версиями - между "она говорит" и "он говорит". Но на этот раз в роли возможной жертвы - Америка", - заключает колумнист.