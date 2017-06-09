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9 июня 2017 г.
9 июня 2017 г.

Курт Кистер | Süddeutsche Zeitung

"Демонтаж" Трампа запущен

19 декабря 1998 года Палата представителей США большинством голосов республиканцев запустила процедуру импичмента президента Билла Клинтона, пишет Курт Кистер на страницах Sueddeutsche Zeitung. "Причиной стали неуклюжие попытки Клинтона отрицать связь с практиканткой Моникой Левински, а вовсе не внешняя политика Соединенных Штатов, вмешательство иностранных государств во внутреннюю политику или давление президента на представителей власти", - напоминает корреспондент.

"Все вышеперечисленное, между тем, относится к Дональду Трампу, - говорится далее. - Выступление уволенного Трампом бывшего директора ФБР Джеймса Коми показало, что есть достаточно оснований оправдать начало процедуры импичмента". "Если республиканцы в Палате представителей и Сенате проявят хотя бы половину того рвения что-либо расследовать, какое было во времена Клинтона, процедуры импичмента будет не избежать", - считает журналист.

"Таким образом, Коми запустил "демонтаж" Трампа. В настоящее время четыре комиссия американского Конгресса и следователь Минюста занимаются им и его отношениями с Россией. Конечно, сейчас неизвестно, как все это закончится. Но в США никогда не было такого президента, который бы так быстро после победы и так глубоко заглянул в бездну, как Трамп", - заключает Кистер.

Источник: Süddeutsche Zeitung


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