Германия приняла первого чеченца-гея

После гонений на геев в Чечне Германия, по информации газеты Tagesspiegel, приняла первого беженца из российской северокавказской республики.

"Первый человек смог выехать в Германию 6 июня. Мы рады тому, что можем оказать помощь в особенно сложных ситуациях", - говорится в заявлении немецкого МИДа. В скором времени из Чечни могут прибыть и другие геи.

Вид на жительство в Германии может быть предоставлен человеку, находящемуся за границей, "по неотложным гуманитарным причинам", но, как и другие страны ЕС, Германия выдает такие гуманитарные визы очень редко, говорится в статье.

В данном случае миграционное ведомство Германии приняло соответствующее решение, поскольку "были предпосылки для предоставления статуса беженца", передает журналистка. Всего в настоящее время, по данным МИДа, в посольстве Германии в России рассматривается возможность предоставления убежища еще для пяти человек.

Помимо Германии, помощь преследуемым чеченцам оказывают и другие страны, продолжает фон Зальцен. К примеру, Литва первой приняла у себя гонимых геев с Северного Кавказа. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что Литва "выдала визы двум чеченцам". Еще одного беженца-гея из Россия приняла Франция.

Изначально о преследовании геев в Чечне сообщила российская "Новая газета". Ее расследование показало, что в результате гонений на гомосексуалистов в Чечне были убиты как минимум три человека, и еще более ста - арестованы. Всех их, по данным газеты, избивали и пытали в секретных тюрьмах, добиваясь, чтобы они выдали имена других гомосексуалистов.

"Они били нас электрошокерами, арматурой, ногами. Избивали, обзывали и плевали нам в лицо", - цитирует одну из жертв правозащитная организация Human Rights Watch. Многие из тех людей, которых освободили, после этого уехали из Чечни в другие регионы России. "Но все они рискуют вдвойне: чеченские спецслужбы или их собственные семьи могут выследить их и причинить вред, пока они находятся на территории России", - подчеркивают в Human Rights Watch.

Всем арестованным пришлось перед освобождением "сознаться" в своей гомосексуальности. После этого чеченские власти довольно откровенно призвали их родственников к "убийствам чести", сказав: "Вы знаете, что теперь делать". Чечню покинули и другие геи, опасавшиеся того, что информацию о них могут выдать арестованные или ее могут найти на мобильных телефонах арестованных, говорится в статье.